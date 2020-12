Dopo la GT, con i suoi 465 CV sprigionati da una coppia di motori elettrici, arriva ora la ancora più cattiva Ford Mustang GT Performance. Il SUV elettrico statunitense alza così ancora di più l'asticella delle prestazioni, con accelerazione da 0 a 100 km/h ancora una volta risolta in 3,7", ma più cavalli e coppia.

I 2 motori elettrici - uno per asse - toccano infatti ora quota 486 CV con 860 Nm di coppia, alimentati dallo stesso pacco batterie da 98,8 kWh, per un'autonomia di poco inferiore ai 400 km.

Più sportiva

Ci siamo già spinti oltre il nostro limite creando un'auto elettrica col simbolo del pony, quindi è naturale che ora ci spingiamo ancora più là

Racconta così la filosofia della Ford Mustang Mach-e GT Performance Darren Palmer, direttore globale dei modelli elettrici di Ford, spiegando come forme e motorizzazione differenti rispetto alla Mustang che tutti noi conosciamo non ne abbiano stravolto la filosofia: aumentare sempre più prestazioni e cattiveria.

Una cattiveria che la Mach-e GT Performance esprime con nuovi cerchi in lega da 19 o 20", a nascondere un impianto frenante firmato Brembo, nuovi sedili sportivi rivestiti in tessuto tecnico ed esclusivi inserti in microfibra Miko. In aggiunta la strumentazione è caratterizzata da inserti in alluminio e al posteriore è presente il logo Performance Edition GT.

I dati

Della Ford Mustang Mach-e GT Performance non si conoscono ancora le prestazioni, che sulla GT "normale" dicono 200 km di velocità massima. Un valore che sulla Performance potrebbe crescere, senza però toccare l'autonomia.

Il comunicato stampa infatti parla di 235 miglia percorribili con una ricarica, pari a 378 km circa, esattamente come sulla GT. Valori calcolati (ma ancora da confermare in via definitiva) però secondo il ciclo statunitense EPA, mentre il WLTP parla di 500 km.

Prezzi e disponibilità per il mercato (statunitense e non) devono ancora essere comunicati.