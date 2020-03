Con il mondo in lockdown per noi è diventato praticamente impossibile provare automobili. Fortuna vuole che i nostri colleghi americani di InsideEVs che hanno fatto in tempo a mettersi al volante della nuova Tesla Model Y realizzando una della prime prove su strada dedicata al crossover californiano.

Il video test è particolarmente variegato perché non si limita alla guida su strada: questa Y in configurazione Performance è stata anche sporcata di fango e lanciata a tutta velocità in pista, dove si è dimostrata più divertente del previsto...

Al centro della gamma

L’articolo completo lo trovate a questo link, ma per comodità vi riportiamo di seguito il video pubblicato sul canale YouTube di InsideEVs Italia:

Ricordiamo che la Tesla Model Y è un modello cruciale per la Casa americana, perché risponde alla crescente domanda di crossover e SUV compatti, differenziandosi però con uno stile più "californiano" e hi tech, lontano dagli standard europei a cui siamo abituati.

In più, consente ai clienti che non possono permettersi una Model X di avere una Tesla con volumi interni e bagagliaio particolarmente versatili. Questa mescolanza di "utile e dilettevole" potrebbe renderla la nuova preferita dei clienti, superando magari anche i già clamorosi numeri fatti segnare dalla Model 3 (auto elettrica più venduta al mondo e in Europa, oltre che terza assoluta in Italia).

Oltre la prova

Della Model Y abbiamo parlato anche sul canale YouTube di Motor1.com con Alessandro Lago, Federico Gasparini e l’Electric Coach di InsideEVs, Daniele Invernizzi. Segue il video: