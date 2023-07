È lei la Ford Mustang Mach-E più estrema di tutte? Le premesse ci sono tutte. Al Goodwood Festival of Speed ecco la versione Rally del SUV elettrico americano, che debutta con un wrapping speciale e un assetto davvero cattivo.

Nessuna specifica tecnica per il momento, ma solo un’anticipazione di quello che sulla carta si prospetta come una delle elettriche più interessanti del prossimo futuro.

Tanta personalità

La Ford si riconosce per una carrozzeria leggermente più voluminosa, con un paraurti anteriore modificato e reso più aggressivo dalla presenza di prese d’aria più grandi e una larga mascherina nella parte inferiore. Sulla calandra in nero lucido fanno sicuramente scena le due luci supplementari ispirate al mondo dei rally, così come il gancio rosso a vista per tirarsi fuori dai guai in caso di uscita di strada.

Ford Mustang Mach-E Rally, l'anteprima al Goodwood Festival of Speed

Vista di fianco, la Mustang Mach-E ha un impatto importante, coi cerchi bianchi dal look corsaiolo e le protezioni per la carrozzeria color antracite che contribuiscono a dare un’immagine ancora più solida al SUV.

Ford Mustang Mach-E Rally, il posteriore

A completare il pacchetto di modifiche c’è il grande alettone con tanto di logo Mustang sul fianco.

Infine, a bordo troviamo dei sedili sportivi, con un’intelaiatura in grigio lucido e nuove modanature per la plancia. Non sembrano esserci particolari modifiche, invece, per l’infotainment e il quadro strumenti, anche se ci aspettiamo delle modalità di guida dedicate per l’off-road.

Almeno 487 CV e arrivo confermato in Europa

Purtroppo, Ford non ha svelato che powertrain si celi sotto le linee della Mustang Mach-E Rally. Viene da pensare, comunque, che il SUV elettrico sia spinto da un doppio motore per sviluppare la trazione integrale e avere almeno i 487 CV della versione GT.

Ford Mustang Mach-E Rally, gli interni

È facile immaginarsi anche qualche sistema aggiuntivo per la guida in fuoristrada, come un Torque Vectoring sofisticato e altri dispositivi per divertirsi ad alta velocità nello sterrato.

Nessuna menzione nemmeno sulla data di debutto, anche se Ford conferma che la Mustang Mach-E Rally sarà effettivamente venduta negli Stati Uniti e in Europa.