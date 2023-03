Ford progetta il suo futuro in Europa guardando al proprio passato. La nuova elettrica dell’Ovale Blu – la prima costruita nell’impianto di Colonia – si chiama Explorer, un nome che richiama non solo il grande SUV ibrido plug-in presente nella gamma (destinato probabilmente a lasciare i listini nei prossimi mesi), ma anche la lunga tradizione di modelli venduti in America con questa stessa identità.

Proprio come l’Explorer di una volta, quella elettrica ne incarna lo spirito d’avventura puntando a una clientela vasta, con un prezzo di listino previsto inferiore ai 45.000 euro.

Prende spunto dalla "sorella"

Il look della Ford interpreta in modo più futuristico le linee della Explorer più grande. Il frontale largo e piatto integra i fari a "L" rovesciata che puntano diretti verso il centro della calandra dominata dalla scritta "Explorer". Ci sono poi le modanature in plastica grigia e nera che danno un aspetto solido e ruvido al crossover.

Il frontale della Ford Explorer elettrica Il tre quarti posteriore della Ford Explorer elettrica

Nella fiancata spiccano i grandi cerchi in lega, mentre il posteriore presenta un piccolo lunotto e la barra luminosa che esalta il senso di larghezza della vettura.

Insomma, un design tutt'altro che banale e completamente diverso rispetto a quello della Volkswagen ID.4, nonostante i due modelli condividano la piattaforma MEB.

Ford Explorer elettrica (2023)

Sei le colorazioni disponibili: Arctic Blue (la tinta di lancio), Vibrant Blue My Mind, Frozen White, Magnetic Grey, Agate Black e Lucid Red.

Tutto per la praticità

A bordo, l’Explorer punta su una serie di novità inedite per l’intera gamma. Oltre al display del quadro strumenti da 5”, sulla plancia debutta il sistema d’infotainment Ford Sync Move con schermo da 15” orientabile fino a 30° per migliorarne la consultazione in ogni situazione di guida.

Il display stesso è parte del vano portaoggetti My Private Locker: in pratica, nella sua posizione più bassa, lo schermo copre il vano nascondendo oggetti di qualunque genere da occhi indesiderati.

La plancia della Ford Explorer elettrica

Sempre a proposito di praticità, sotto al bracciolo centrale c’è la MegaConsole, uno spazio di 17 litri che può contenere bottiglie da 1,5 litri o un laptop da 15”, mentre nel tunnel centrale i porta bibite possono essere riposizionati per ricavare ancora più spazio. La capacità del bagagliaio parte da 450 litri e si può portare a 1.400 litri abbassando la seconda fila di sedili.

Sedili che hanno un design piuttosto sportivo, con tessuto Sensico che richiama l’effetto della pelle, e funzioni di riscaldamento e regolazione elettriche.

Trazione posteriore e integrale e tanta sicurezza

Ford non ha ancora svelato la capacità della batteria e l’autonomia prevista (anche se alcuni rumors continuano a suggerire circa 500 km). Riguardo alla ricarica, la Casa si limita a dire per ora che l’Explorer può passare dal 10 all’80% in circa 25 minuti. Sconosciute anche le potenze dei motori, col brand americano che ammette comunque la presenza di versioni a trazione posteriore e integrale.

I dettagli su batteria e motori elettrici della Ford Explorer elettrica saranno dichiarati nelle prossime settimane

Molto completa la dotazione in termini di assistenza alla guida, con la Ford che fa affidamento su 12 sensori agli ultrasuoni, cinque telecamere e tre radar per monitorare a 360° tutto ciò che accade intorno all’auto. L’Explorer è il primo modello del marchio in Europa a essere equipaggiata con Lane Centring e Assisted Lane Change che non solo mantengono in traiettoria la vettura, ma le permettono anche di cambiare corsia.

Ci sono poi gli ormai immancabili cruise control adattativo e Blind Spot Assist, oltre al Clear Exit Assist che avvisa i passeggeri dell’arrivo di un’auto o di una persona quando si apre la portiera. Nella dotazione sono compresi anche la frenata automatica d’emergenza la funzione di parcheggio automatico Active Park Assist 2.0.