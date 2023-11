Tutte elettriche le novità attese da Ford per il 2024. La Casa dell'Ovale Blu mette a frutto la collaborazione avviata con Volkswagen introducendo nuovi modelli in vari segmenti, realizzati sulla versatile piattaforma elettrica MEB del partner tedesco.

Nel 2024 vedremo quindi le nuove Ford Puma, Explorer (l'unica già mostrata anche se con poche notizie) e un'inedita crossover di taglia media, che si aggiungeranno alla Mustang Mach-E Rally in arrivo per l'inizio dell'anno.

Ecco le novità Ford del 2024

Ford Puma EV

Confermata più volte, la nuova Ford Puma sarà il prossimo modello a elettrificarsi grazie alla collaborazione tra Ford e Volkswagen per sfruttare la piattaforma MEB di quest'ultima anche se in una inedita declinazione "small". Il nuovo modello, stando alle immagini dei prototipi mascherati, non avrà infatti misure molto maggiori e anche a livello di forme e design sembra dover restare sugli standard dell'attuale.

Ford Puma elettrica, le prime foto spia

Sulla parte meccanica, anzi, elettrica, della nuova Ford Puma ci sono al momento soltanto voci che parlano di un possibile trapianto del powertrain di E-Tourneo Courier, con motore da 136 CV e batteria di capacità non meglio precisata ma che comqune potrà esser ricaricata in corrente continua con una potenza massima di 100 kW.

Nome Ford Puma EV Carrozzeria SUV compatto Motori elettrico Data di arrivo Seconda metà 2024 Prezzi -

Ford Mustang Mach-E Rally

La prossima novità del crossover medio elettrico di Ford è stata decisamente una sorpresa: si tratta di una variante top di gamma con una declinazione sportiva molto particolare. Si riconosce a colpo d'occhio per i cerchi in lega da 19” bianchi con pneumatici 235/55 Michelin CrossClimate2, il grande spoiler nero, la calandra ridisegnata, la nuova grafica dei fari anteriori e l'assetto rialzato di 20 mm.

Ford Mustang Mach-E Rally

Come versione top di gamma, la Ford Mustang Mach-E Rally offrirà una batteria da 91 kWh e un doppio motore elettrico da 487 CV e 881 Nm, per uno scatto 0-100 km/h di 3,5 secondi e un’autonomia stimata intorno ai 450 km, con ricaricare in corrente continua fino a 150 kW. Arriverà a inizio anno a un prezzo che dovrebbe assestarsi sugli 85.000 euro.

Nome Ford Mustang Mach-E Rally Carrozzeria Crossover Motori elettrici Data di arrivo Inizio 20240 Prezzi 85.000 euro (indicativo)

Ford Explorer EV

Attesa per la fine del 2023 con arrivo effettivo nella prima parte del 2024, la crossover realizzata sulla piattaforma della Volkswagen ID.4 che riprede il nome di una celebre dinastia di 4x4 Ford, arriverà invece nella seconda parte del nuovo anno (anche se sul sito Ford è già annunciata), pare per adeguarsi meglio agli standard di sicurezza sui motori elettrici. La cosa più interessante è un prezzo che si annuncia inferiore ai 45.000 euro.

Ford Explorer elettrica

Lunga 4,47 metri e alta 1,63, la nuova Ford Explorer EV avrà un quadro strumenti da 5”, sulla plancia e il nuovo sistema infotainment Ford Sync Move con schermo da 15” orientabile fino a 30°, mentre sul fronte dei motori sono previste una versione a motore singolo e trazione posteriore e una Dual Motor integrale, e autonomie fino a 500 km, anche se non sono state comunicate taglia delle batterie e potenza massima di ricarica.

Nome Ford Explorer EV Carrozzeria SUV compatto Motori Elettrici Data di arrivo Seconda metà 2024 (da confermare) Prezzi da meno di 45.000 euro

Ford crossover elettrica

Sulle sue caratteristiche definitive c'è ancora un po' di mistero, ma il modello che prenderà di fatto il posto della Mondeo occupando il segmento D con forme a metà tra berlina e SUV è in dirittura d'arrivo. Quindi, una taglia maggiore di quella di Ford Explorer EV e di Mustang Mach-E.

Il nuovo Crossover elettrico di Ford, foto spia

Sul piano tecnico si sa che nascerà dalla collaborazione tra Ford e Volkswagen, quindi sulla piattaforma MEB e dovrebbe corrispondere alla Volkswagen ID.6, ma su motori e batteria non ci sono conferme.