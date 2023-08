Il motore V8 è parte integrante dell'identità della Ford Mustang ed è per questo motivo che l'Ovale Blu aspetterà tanto tempo prima di sostituirlo con un powertrain 100% elettrico. A dirlo è stato Mark Rushbrook, direttore globale di Ford Performance Motorsport, che ha dichiarato a CarSales.com.au che l'azienda monterà il motore V8 "finché sarà possibile".

A tal proposito, Rushbrook ha aggiunto che il brand americano non ha ancora scelto una data di pensionamento per il suo propulsore a otto cilindri.

Lunga vita al V8

Il responsabile globale del marchio Mustang, Jim Owens, ha espresso sentimenti simili a Drive.com.au. Ha dichiarato che Ford sta ancora investendo nei motori V8 per i modelli futuri, anche se parallelamente sta aumentando la produzione di veicoli elettrici a batteria.

C'è da dire che le normative dei vari Stati potrebbero costringere Ford a modificare questi piani.

La nuova Ford Mustang

L'inasprimento delle norme sulle emissioni sta spingendo numerose Case a ridimensionare i motori e ad aggiungere turbocompressori per conformarsi alle regole antinquinamento. Ford non ha voluto dire come intende mantenere il V8 nella Mustang, ma il capo ingegnere della Mustang, Tim Smith, ha rivelato in modo criptico che l'azienda "testa sempre tutto".

Su questo fronte, un'ancora di salvezza è rappresentata dai carburanti sintetici, che sono in fase di sviluppo grazie a vari progetti avviati - per esempio - da Porsche e Stellantis.

La nuova Mustang sta arrivando

Già in vendita negli USA, presto la nuova generazione della Pony Car più popolare al mondo sbarcherà anche in Europa. Ford non ha ancora ufficializzato la data di commercializzazione e i motori previsti per il Vecchio Continente.

Ford Mustang Dark Horse

Negli Stati Uniti, la Mustang è disponibile in versione 2.3 EcoBoost a 4 cilindri da 319 CV e GT col 5.0 V8 da 493 CV. A queste si aggiunge la top di gamma Dark Horse da 507 CV. Il listino americano parte da circa 30.000 dollari (27.000 euro) per la EcoBoost e arriva a superare i 60.000 dollari (54.000 euro) per la Dark Horse.