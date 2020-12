L'attuale generazione di Ford Fusion (la versione statunitense della "nostra" Mondeo) è giunta al termine della sua carriera in agosto, quando la fabbrica messicana di Hermasillo ha bloccato le linee di produzione.

Uno stop che però non significa l'addio definitivo alla Fusion. La Casa dell'Ovale Blu infatti presenterà la nuova generazione nel corso del prossimo anno, ma con uno stile completamente nuovo e carrozzeria da crossover, come testimoniano queste immagini rubate all'interno di uno stabilimento cinese.

World car

Un cambio di identità forte e in linea con il piano di Ford di investire unicamente in SUV e crossover, almeno per quanto riguarda il mercato interno, lasciando all'Europa modelli "diversi" come Focus e Fiesta, oltre all'intramontabile Mustang (diventata anche un crossover elettrico con la Mach-e).

E così la nuova Ford Mondeo/Fusion abbraccerà i gusti degli automobilisti, con assetto rialzato e un posteriore da coupé. Un'auto con differenti passaporti: sarà infatti assemblata in Cina, Europa e Stati Uniti, che non cambierà unicamente nello stile, ma farà (almeno stando alle foto) anche grossi balzi in avanti in termini di tecnologia.

Quel muso non mi è nuovo

Le foto che vedete sembrano essere state realizzate all'interno di un laboratorio di test e mostrano un prototipo ben camuffato, probabilmente uno di quelli utilizzati anche per le prove su strada.

Le camuffature ricoprono quasi tutta la carrozzeria, lasciando scoperta la griglia in stile Ford Edge assieme a parte delle luci, molto sottili e unite da una linea cromata. Al posteriore invece si nota l'andamento da coupé del lunotto, con un piccolo accenno di coda.

Molto interessanti le foto che mostrano la plancia, sulla cui sommità è presente un monitor che ricorda quello delle recenti Mercedes, ma ancora più largo e che tocca quasi la portiera del passeggero. Un design completamente nuovo per Ford, che con la nuova Mondeo cambierà dunque passo per quanto riguarda l'arredamento.

A prima vista sembra che non ci siano quasi pulsanti fisici sulla plancia, mentre sul tunnel è presente un rotore per comandare il cambio, e nulla più.