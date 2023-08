Ford starebbe pensando di rimandare di circa sei mesi il lancio sul mercato europeo dell'Explorer elettrica. La produzione del SUV a batteria, che si basa sulla piattaforma MEB di Volkswagen, avrebbe dovuto iniziare questa estate all'Electric Vehicle Center di Colonia, inaugurato da Ford nel giugno 2023, mentre la commercializzazione era inizialmente prevista per i primi mesi del 2024.

Secondo il quotidiano tedesco Kölnische Rundschau, il ritardo sarebbe dovuto a nuove norme di sicurezza globali per le componenti dei motori elettrici. Il quotidiano sostiene che Ford ha informato il personale del Cologne EV Center del ritardo il 10 agosto.

Se ne riparla a metà 2024

Secondo il rapporto, Ford ha deciso di posticipare l'Explorer elettrica di circa sei mesi per essere in linea con le nuove norme di sicurezza che entreranno presto in vigore, anche se nel report del media tedesco non ci sono accenni specifici a queste normative.

Ford Explorer elettrica

Sappiamo, comunque, che l'Unione Europea renderà obbligatori alcuni sistemi di assistenza aggiuntivi per tutte le nuove auto a partire dal 2024. A causa del ritardo, il Ford Explorer EV sarà disponibile per l'acquisto da parte dei clienti solo "la prossima estate", secondo il Kölnische Rundschau.

Ford non ha ancora rivelato i dettagli del powertrain, per cui non è ancora chiaro quali singoli componenti l'Explorer riceverà da Volkswagen e in che modo questo SUV si differenzierà dagli altri modelli basati sulla MEB.

Il marchio statunitense ha solo dichiarato che l'Explorer EV offre propulsori elettrici a batteria a trazione posteriore e a trazione integrale, che offrono tempi di ricarica rapida in corrente continua dal 10 all'80% in 25 minuti.

Ford punta a un prezzo base inferiore a 45.000 euro quando si apriranno gli ordini, probabilmente all'inizio del 2024.