L’Explorer elettrica è stata solo l’inizio. Presto Ford potrebbe rispolverare alcuni nomi storici e associarli alle future elettriche in arrivo nei prossimi anni.

A dirlo in un’intervista ad Autocar è Amko Leenarts, il direttore del design di Ford Europa, tra i “papà” del nuovo SUV a batteria dell’Ovale Blu che ha debuttato negli scorsi giorni.

Tra i possibili nomi, la testata inglese fa riferimento alla Capri, già conosciuta nel Vecchio Continente come una sportiva coupé venduta tra il 1968 e il 1986.

Nuova vita per i nomi storici

Leenarts non si è sbilanciato sui prossimi passi della strategia di Ford, ma ha sottolineato come prossimamente potremmo vedere altri modelli storici reinterpretati in chiave moderna.

Del resto, questo processo è già iniziato da tempo con la Puma che da compatta a tre porte di fine anni ’90 si è trasformata in un crossover di segmento B. L’altro riferimento è ovviamente alla Mustang Mach-E, il SUV elettrico che utilizza uno dei nomi più iconici del marchio.

Ford Capri

E si è arrivati quindi all’Explorer, che, secondo Leenarts, conserva lo stesso spirito d’avventura del modello più grande venduto in grandi numeri soprattutto nel Nord America. Il prossimo modello potrebbe essere la già citata Capri, del cui ritorno si parla già dal 2019 e che potrebbe trasformarsi in un crossover per essere più appetibile per il mercato.

Secondo la prima ricostruzione di Autocar, l’ipotetica Capri EV dovrebbe condividere la stessa architettura dell’Explorer e un’autonomia tra i 400 e i 500 km. Quando potrebbe essere presentata? Sappiamo che il brand statunitense mostrerà un secondo crossover elettrico nel 2024 basato sulla piattaforma MEB di Volkswagen, il quale è stato ribattezzato provvisoriamente “Sport Crossover”: che sia già questa la Capri?

Altri nomi storici pronti a tornare

Insieme alla Capri, Ford starebbe pensando a tanti altri ritorni eccellenti. A fine 2021, Ford Authority ha scoperto la registrazione come marchi commerciali di ben sette nomi, ossia Capri, Cortina, Escort, Granada, Orion, Excursion e Thunderbird.

Naturalmente, la sola registrazione non implica che automaticamente la Casa americana produrrà questi modelli. Ma intanto potrebbero essere state gettate le prime basi di un nuovo corso per il brand.