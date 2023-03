Quella che vedete nelle immagini potrebbe sembrarvi una normale Ford Puma ST. Ma non è così. O meglio lo è. Ma anche no. Già perché si tratta a tutti gli effetti della versione più sportiva del crossover dell'Ovale Blu. Ma con un motore tutto nuovo. Sotto al cofano infatti non c'è il 1.5 3 cilindri da 200 CV ma il ben più piccolo - ed elettrificato - 1.0 mild hybrid portato a 170 CV.

Non si tratta però di un passaggio di consegne bensì di un affiancamento: il 1.5 rimane infatti al suo posto e il nuovo 1.0 diventa la versione entry level per chi la Ford Puma la vuole in versione sportiva. Prezzi e disponibilità non sono ancora stati comunicati.a

Solo automatica

L'altra grande novità della Ford Puma ST da 170 CV è nel cambio: al posto del manuale 6 marce c'è infatti l'automatico doppia frizione Powershift a 7 rapporti, a portare potenza e coppia alle sole ruote anteriori. Per l'occasione è stato modificato nelle logiche di funzionamento per avere cambiate più rapide, così il piccolo crossover passa da 0 a 100 km/h in 7,4" (0,7 in più rispetto alla ST da 200 CV).

Il tutto con consumi particolarmente ridotti grazie al modulo mild hybrid. Il 1.0 3 cilindri infatti consuma in media (secondo i dati dichiarati) 6,3 litri ogni 100 chilometri con emissioni pari a 144 g/km. Sempre i dati ufficiali dicono che il picco di potenza arriva a 5.750 giri/min mentre la coppia è tutta disponibile arriva a 3.000 giri.

Non mancano naturalmente i punti di contatto con la Ford Puma ST da 200 cv, come l'assetto specifico, valvole di scarico attive, sterzo con taratura specifica e sistema di torque vectoring. Di serie sono poi presenti cerchi da 19" e impianto frenante con dischi anteriori da 325 mm.

Anche all'interno non cambia nulla: sedili sportivi, monitor touch al centro della plancia in posizione rialzata e strumentazione digitale. Giusto il tunnel centrale è diverso, con la leva del cambio automatico, gestibile anche tramite le palette dietro al volante.