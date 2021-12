È da tempo che Ford “gioca” con l’effetto nostalgia degli appassionati. La Mustang e la Bronco ne sono un chiaro esempio: due modelli che evocano emozioni d’altri tempi nella clientela e che stanno avendo una seconda vita nel nuovo millennio.

In più, “Mustang” è anche parte del nome del primo SUV 100% elettrico dell’Ovale Blu, come ad indicare un forte cambiamento, ma sempre in linea con la tradizione e i simboli storici del marchio. L’amarcord in Casa Ford, però, potrebbe continuare a lungo.

Omaggio alla storia

Secondo quanto scoperto da Ford Authority, il brand ha registrato ben cinque “nuovi” nomi lo scorso 23 dicembre: Capri, Cortina, Escort, Granada e Orion. Questi marchi si potranno associare in Europa, Australia e Nuova Zelanda per “automobili o parti di esse”.

Ford Capri

Prima di lasciarsi prendere da facili entusiasmi, però, occorre ricordare che le Case effettuano spesso manovre di questo tipo per evitare di perdere i diritti commerciali e lasciarli in mano alla concorrenza. Al tempo stesso – considerando che Ford ha registrato recentemente anche “Excursion e” Thunderbird” - nei prossimi anni potrebbe esserci spazio per una lunga serie di revival.

Le storie di Orion, Granada e Cortina

Entrando nel dettaglio storico dei marchi registrati, la Orion fu “l’antenata” della Ford Focus, una berlina compatta di 4,2 metri prodotta tra il 1983 e il 1993. La Granada, invece, rappresentò una svolta storica importante dato che fu uno dei primi modelli concepiti sia per il mercato britannico che per quello tedesco-occidentale (fino ad allora i listini erano fortemente divisi).

Le due generazioni della Granada (disponibile come coupé e berlina di dimensioni medie) rimasero a listino dal 1972 al 1985, quando Ford introdusse la Scorpio.

Infine, la Cortina fu progettata in collaborazione con Lotus e venduta tra il 1963 e il 1970. Questa berlina sportiva fu uno dei modelli più divertenti del segmento dell’epoca con un motore 1.6 da oltre 100 CV. Inoltre, la versione da rally fu guidata da una leggenda del motorsport come Jim Clark.

È chiaro, comunque, che la mente degli appassionati si concentra principalmente su due dei marchi registrati.

Il ritorno come elettriche?

Su tutti, Capri ed Escort sono i modelli che evocano più ricordi per l’Italia. La prima fu una coupé sportiva venduta tra il 1969 e il 1986 in oltre 1,8 milioni di esemplari in tutto il mondo, mentre la Escort è un marchio ancora più storico.

Offerta come berlina, famigliare e versione furgonata, parliamo di una delle Ford più iconiche della gamma europea, con quattro generazioni vendute tra il 1968 e il 2000.

Una delle versioni più importanti e tuttora oggetto di collezione è la Escort RS Cosworth che tra il 1993 e il 1996 partecipò anche al WRC vincendo otto gare e contribuendo alla conquista di quattro podi nel mondiale costruttori.

Cos’hai in serbo, quindi, Ford? L’impressione è che almeno uno di questi modelli iconici tornerà in vita nei prossimi anni, sicuramente non tra le novità Ford per il 2022. E, vista la forte spinta all’elettrificazione, non saremmo sorpresi di vedere una Escort o una Capri 100% elettriche.