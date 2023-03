Manca sempre meno all'arrivo in Europa della Ford Bronco, il fuoristrada dell'Ovale Blu diventato in poco tempo un bestseller negli Stati Uniti. E quando diciamo "fuoristrada" intendiamo un modello basato su un telaio a longheroni, pronto per affrontare anche i terreni più impervi. Ancora non c'è una data ufficiale ma il comunicato stampa dice che "sarà presto ordinabile".

Si tratta di una prima storica per la Ford Bronco, mai importata direttamente nel Vecchio Continente. Una sorta di esperimento per vedere l'effetto che fa, con un numero limitato di unità destinate a mercati selezionati, tra i quali figura anche l'Italia. Ancora non c'è una data precisa per il via alle vendite, ma sul sito commerciale è già comparso il configuratore.

Ford Bronco, i prezzi

In Italia, come nel resto d'Europa, la Ford Bronco sarà disponibile unicamente con carrozzeria 5 porte e il motore V6 Ecoboost di 2,7 litri da 335 CV e 563 Nm di coppia abbinato - ça va sans dire - alla trazione integrale e al cambio automatico 10 rapporti. Gli allestimenti saranno 2: Outer Banks e Badlands, quelli più "duri e puri" con prezzi rispettivamente di 77.000 e 81.000 euro. Una scelta nettamente limitata rispetto alla gamma statunitense, dove si possono scegliere anche la versione 3 porte, il motore 2.3 4 cilindri da 310 CV e allestimenti meno "ricchi" e il Raptor da 400 CV.

La Ford Bronco Outer Banks di serie propone luci full LED, vetri posteriori oscurati, cerchi in lega da 18', pneumatici fuoristrada 255-70 R18, climatizzatore automatico bi-zona, strumentazione digitale da 8", monitor centrale da 12" con navigatore satellitare, volante riscaldabile, sedili anteriori a regolazione elettrica e riscaldabili, caricatore wireless per lo smartphone, assistenti di guida di Livello 2, telecamera a 360° e sospensioni HOSS 1.0.

Le stesse dotazioni si ritrovano sulla Ford Bronco Badlands, con la sola differenza per quanto riguarda i cerchi in lega che qui sono da 17" con pneumatici 285/70 R17 e le sospensioni, delle HOSS 2.0 con ammortizzatori Bilstein Position Sensitive.

Ci saranno naturalmente le modalità di guida del sistema G.O.A.T. (Goes Over Any type of Terrain): normal, sand, eco, sport e slippery.

Ricca la lista degli optional: nel configuratore della Ford Bronco infatti si può scegliere tra vari colori carrozzeria, accessori per la vita in fuoristrada e altro ancora. Mancano invece vari pacchetti come il Sasquatch che prevede, tra le altre cose, gomme specifiche da 35".