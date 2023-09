Avete mai visto una Ford Mustang per il fuoristrada? Eccola qui. Si chiama Mustang Mach-E Rally ed è la versione più estrema del SUV elettrico americano. Infatti, questa variante combina la configurazione più potente da 487 CV con un assetto da off-road in un mix inedito di prestazioni e avventura.

Arriverà anche in Europa nei primi mesi del 2024, ma per il momento non c’è ancora un listino ufficiale.

Impossibile non riconoscerla

Distinguere la Rally dalle altre Mustang Mach-E è piuttosto semplice. Questa Ford si riconosce subito per i cerchi in lega da 19” di colore bianco ispirati proprio al mondo delle corse in fuoristrada e montati su pneumatici 235/55 Michelin CrossClimate2. C’è poi il grande spoiler di colore nero che dà un ulteriore look racing alla vettura, così come una calandra ridisegnata e una nuova grafica dei fari anteriori.

Ford Mustang Mach-E Rally

La dotazione prosegue con l’impianto frenante Brembo (con dischi anteriori da 385 mm) e con un’altezza da terra superiore di 20 mm rispetto alla variante GT.

Per dare ulteriore personalità alla Rally si possono aggiungere le strisce sul cofano, pellicole protettive per le fiancate e paraspruzzi per evitare che il pietrisco sollevato nel fuoristrada colpisca le parti inferiori della vettura o le auto che seguono.

Ford Mustang Mach-E Rally, il tre quarti posteriore

Le colorazioni disponibili sono Grabber Blue, Shadow Black, Eruption Green, Star White, Glacier Gray e lo sgargiante Grabber Yellow dell’auto in foto.

Con la “RallySport” vai ovunque

Nell’abitacolo, la Mustang Mach-E Rally presenta degli accenti neri sulla parte inferiore del volante e sulla plancia, oltre a nuovi sedili sportivi. Dall’infotainment con schermo verticale si può attivare la modalità RallySport, che permette all’auto di avere una risposta più pronta, una taratura specifica degli ammortizzatori e un’elettronica più permissiva per eseguire dei drift nel fuoristrada.

Ford Mustang Mach-E Rally, gli interni

Questa Ford utilizza una batteria da 91 kWh e un doppio motore elettrico da 487 CV e 881 Nm, per uno scatto 0-100 km/h di 3,5 secondi. L’autonomia stimata è intorno ai 450 km, con la possibilità di ricaricare in corrente continua fino a 150 kW.

Come detto, non si parla ancora di prezzi, anche se pensiamo che la Rally costerà di più rispetto all’attuale GT. È probabile, quindi, un prezzo d’attacco intorno agli 85.000 euro.