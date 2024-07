Anche se ormai la Ford Focus è a fine carriera, la compatta tedesca registra buoni dati di vendita, ed è proposta a luglio con un’offerta che include l’ecobonus statale di 3.000 euro.

Prendiamo ad esempio la Ford Focus 5 porte in allestimento ST-Line, con il motore 1.0 EcoBoost mild hybrid da 125 CV. Con la promozione IdeaFord e gli ecobonus statali, il prezzo di listino di 24.000 euro può scendere a 22.500 euro.

E’ previsto poi un anticipo di 3.800 euro, con un finanziamento di 36 rate mensili da 158,26 euro ciascuna (TAN 3,95%, TAEG 5,30%), terminando poi con una maxi rata finale di 15.500 euro, che si paga solo se si intende tenere la Focus. In caso contrario, c’è un limite di 30.000 km da non superare, con un costo di 0,20 euro per ogni km eccedente.

L'ecobonus statale prevede uno sconto dell’importo di 3.000 euro erogato a fronte di rottamazione di un veicolo immatricolato con classe Euro 0, 1 o 2 intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo, ed è soggetto alla disponibilità del relativo fondo.

Vantaggi

La Focus è ancora un modello attuale, che può dare soddifazioni agli acquirenti per modernità di progetto e costo vantaggioso. Ford unisce i vantaggi del proprio finanziamento IdeaFord all’eventuale ecobonus statale.

Svantaggi

Per l’ecobonus occorre un’auto da rottamare con specifiche caratteristiche; bisogna poi considerare che la Focus è a fine carriera, e potrebbe essere soppiantata da crossover ed elettriche.

In sintesi