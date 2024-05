Le vendite di auto elettriche per Ford non stanno dando i frutti sperati, con la divisione dedicata ai modelli a batteria che ha registrato perdite per 1,3 miliardi di dollari (1,2 miliardi di euro) nel primo trimestre 2024. Vale a dire una media 132.000 dollari (122.000 euro) persi per ogni modello venduto.

Numeri dovuti alla guerra dei prezzi e agli investimenti in ricerca e sviluppo che non fanno però perdere le speranze alla Casa statunitense, né rivedere i piani per il futuro. Compreso l'addio alla Ford Focus, previsto per novembre 2025. A confermarlo è ad Autocar è stato il numero uno della filiale europea dell'Ovale Blu Martin Sander, sottolineando come non ci sia "alcun piano per estendere la produzione della Focus”.

Controcorrente

"Siamo ancora profondamente convinti che i veicoli elettrici saranno il futuro e vedremo un aumento significativo dei volumi" ha dichiarato Sander, andando quindi in controtendenza rispetto a quanto annunciato da numerosi costruttori negli ultimi mesi. Rimanendo nel segmento delle compatte per esempio la Mercedes Classe A è stata confermata fino al 2026.

Ford Focus ST Edition

Dopo la Fiesta quindi un altro modello storico e apprezzato come la Ford Focus si appresta a dire addio al mercato, lasciando le linee di produzione dello stabilimento tedesco di Saarlouis, per il quale la Casa sta ancora cercando un acquirente. Ci sarebbero trattative in corso, ma nulla è ancora certo.

Il futuro

Sander ha poi continuato anticipando l'arrivo di nuovi modelli a batteria, assemblati nella fabbrica spagnola alle porte di Valencia "“Entro la fine di quest’anno, avremo una gamma completa di veicoli elettrici, sia nel segmento dei veicoli passeggeri sia in quello dei commerciali".

Ford Explorer EV 2024 Ford Puma 2024

Un primo esempio è la nuova Ford Explorer, basata sulla piattaforma MEB di origine Volkswagen, alla quale si affiancherà la versione elettrica della nuova Ford Puma. In totale saranno quattro i SUV a batteria a listino nei prossimi anni, seguiti poi da modelli più piccoli.