A un anno di distanza dalla presentazione e dopo alcuni ritardi sulla tabella di marcia iniziale, la Ford Explorer debutta in veste ufficiale con l'inizio della commercializzazione in molti Paesi, Italia compresa.

Il nuovo SUV elettrico dell'Ovale Blu, basato sulla piattaforma MEB di Volkswagen, ha un prezzo di partenza di 49.000 euro, la top di gamma parte invece da 52.000 euro.

Ford Explorer 2024, i motori

Lunga 4,47 metri e alta 1,63 la Ford Explorer 2024 è disponibile in 2 allestimenti: Explorer ed Explorer Premium con 3 differenti powertrain: 170, 286 e 340 CV. I primi due sono a trazione posteriore, il più potente prevede invece l'integrale, con un motore per ciascun asse. Sono invece 3 i tagli di batteria: 52, 77 e 78 kWh con autonomia compresa tra 532 e 602 km.

Versione Potenza Batteria Trazione Ford Explorer Standard Range RWD 125 kW / 170 CV 52 kW Posteriore Ford Explorer Extended Range RWD 210 kW / 286 CV 77 kW Posteriore Ford Explorer Extended Range AWD 250 kW / 340 kW 78 kW Integrale

Ford Explorer 2024

Per quanto riguarda gli ordini sul sito commerciale vengono indicate 28 settimane di attesa per la consegna del modello acquistato. Attualmente si possono ordinare unicamente le versioni Extended Range, le Standard Range arriveranno verso settembre.

Parlando di prezzi la Ford Explorer 2024 di serie offre cerchi in lega da 19", luci full LED, vetri posteriori oscurati, climatizzatore automatico bi-zona, volante riscaldabile, ricarica wireless per lo smartphone, sedile guidatore a regolazione elettrica e riscaldabile, monitor centrale da 14,6", monitor da 5,3" nel quadro strumenti, cruise control adattivo, frenata automatica d'emergenza, mantenimento della corsia e molti altri sistemi di assistenza alla guida.

Ford Explorer 2024, gli interni

La Ford Explorer Premium aggiunge cerchi in lega da 20", proiettori a matrice di LED, portellone posteriore ad azionamento elettrico e trattamento estetico dedicato per esterni e interni.

Ford Explorer 2024, i prezzi