Che la Ford Fiesta fosse avviata verso la fine della propria - gloriosa - carriera lo sapevamo già da qualche mese. La Casa aveva indicato il 2023 come anno dello stop alla produzione e oggi - 7 luglio - è arrivato il fatidico giorno. Dopo 47 anni la piccola dell'Ovale Blu arriva ai saluti finali, per lasciare spazio ad altri modelli. In primis la nuova Ford Explorer, SUV elettrico presentato poco tempo fa.

SUV che occupano ormai ogni segmento del mercato, lasciando poco spazio a modelli che - come nel caso della Fiesta - hanno fatto la storia dell'auto.

Una storia di successo

Presentata nel 1976 per rispondere a Volkswagen e alla sua Polo - lanciata l'anno precedente - la Ford Fiesta di prima generazione venne disegnata dall'italiana Ghia e prodotta nello stabilimento spagnolo di Valencia, al quale si affiancheranno poi quelli in Inghilterra e Germania, diventata poi la "casa" ufficiale della piccola dell'Ovale Blu.

Ford Fiesta (1976)

Mai prima d'ora Ford si era cimentata in un modello così piccolo: 3,57 metri di lunghezza, tra i 730 e i 775 kg di peso e potenza massima di 66 CV. Ma è ciò che gli automobilisti europei vogliono e il successo è praticamente immediato.

Arrivano poi altre 6 generazioni, sempre più grandi e curate, con versioni sportive a fare da punta di diamante e creare una schiera di appassionati desiderosi di mettersi al volante delle varie XR2, RS ed ST, con potenze che crescono fino ad arrivare ai 200 CV dell'ultima Ford Fiesta ST.

Ford Fiesta ST

Un'epopea fatta di circa 20 milioni di unità vendute in tutto il mondo, facendola diventare una delle auto più vendute di tutti i tempi. Ora è arrivato il momento dell'addio.

Passaggio di consegne

"Questo è un evento decisivo per Ford" ha commentato Ferdinand Dudenhoffer, direttore del Center Automotive Research di Duisburg "La vecchia Ford sta lasciando l'Europa e sta arrivando la nuova Ford elettrica".

Ford Explorer elettrica

Un elettrico che rappresenta il futuro di Ford e per il quale la Casa investirà 2 miliardi di euro per aggiornare lo stabilimento di Colonia, rendendolo pronto per sfornare modelli a batteria. Come detto si inizierà con la Ford Explorer, SUV compatto (4,47 metri di lunghezza) basato sulla piattaforma MEB di Volkswagen. Poi arriveranno altri modelli emissioni zero, compresa la Ford Puma EV, tutti caratterizzati dall'assetto rialzato.