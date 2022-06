Vi è mai capitato di chiedervi qual è l'auto più venduta di sempre? Se vi è successo, allora in questo articolo potete trovare la risposta a ogni vostro dubbio perché vi vogliamo svelare la classifica dei 25 modelli più venduti nella ultracentenaria storia dell'auto.

Non vi vogliamo svelare con troppo anticipo la vincitrice, ma vi diamo un indizio che è anche un piccolo "trucco": è un'auto che ha mantenuto per tanti anni e per diverse generazioni lo stesso nome in diversi Paesi, garantendosi così una sorta di immortalità automobilistica che è il privilegio di alcuni modelli diventati quasi eterni.

Ma passiamo ora alla classifica delle auto più vendute di tutti i tempi, i 25 modelli di maggior successo nella storia dell'auto iniziata ormai più di 130 anni fa. La graduatoria è basata sulle vendite fino ai primi mesi del 2022 ed è stilata sulla base di informazioni ufficiali delle Case e altre fonti attendibili.

Ford Mustang

10,4 milioni

(1964-)

Ford Mustang (2022)

Ad aprire questa classifica delle auto più vendute di sempre c'è, al 25esimo posto, una delle sportive più famose d'America, quella Ford Mustang prodotta ancora oggi che ha saputo creare la categoria delle "pony car".

Ford Mustang (1964) Ford Mustang (1993)

La prima Mustang ha vito la luce nel 1964 e dopo sette generazioni e una versione elettrica (la Mutang Mach-E) ha superato quota 10,4 milioni di vetture vendute in tutto il mondo, ma soprattutto negli USA. Si tratta di un record assoluto per un'auto sportiva.

Toyota Camry

Oltre 11 milioni

(1979-)

Toyota Camry (2020)

La Toyota Camry è una classica world car della Casa giapponese, venduta in quasi tutto il mondo, ma che ha incontrato i maggiori successi in Giappone, in Nord America e in Australia, soprattutto come taxi e vettura per le flotte aziendali.

Toyota Celica Camry (1979) Toyota Camry (1998)

Le forme da berlina a tre volumi compatta e media sono nate con la Celica Camry del 1979 e dopo dodici generazioni sono arrivate a oggi accumulando la bellezza di oltre 11 milioni di esemplari venduti.

Mercedes Classe C

11,5 milioni

(1993-)

Mercedes Classe C (2021)

Nata nel 1993 per sostituire la 190, la Mercedes Classe C è una delle poche auto premium presenti in questa classifica, prodotta fino a oggi in 11,5 milioni di unità.

Mercedes Classe C (1993) Mercedes Classe C Station Wagon (2008)

Attraverso cinque diverse generazioni e con carrozzeria berlina, station wagon, coupé e cabriolet, la Classe C si è guadagnata il titolo di Mercedes più venduta di sempre.

Mazda Familia

11,1 milioni

(1963-2003)

Mazda Familia S-Wagon (2002)

Con 11,1 milioni di pezzi venduti la Mazda Familia, nota in Europa come Mazda 323, la compatta giapponese ha aperto la strada alla Mazda3.

Mazda Familia Van (1963) Mazda Familia GT-R 4WD (1993)

In 40 anni e nove generazioni ha vestito i panni di berlina a 3, 4 e 5 porte, ma anche di familiare a 3 e 5 porte, di coupé, furgone e pick-up, riscuotendo molto successo in America, in Asia e in Oceania, anche col marchio Ford.

Opel Astra

11,2 milioni

(1991-)

Opel Astra (2022)

Figlia della Kadett, l'Opel Astra ha saputo conquistare i favori di 11,2 milioni di automobilisti a cominciare dal 1991, venduta in mezzo mondo anche con i marchi Vauxhall, Holden, Chevrolet e Buick.

Opel Astra (1991) Opel Astra Station Wagon (2007)

Sei diverse generazioni e diversi tipi di carrozzeria (berlina 4 porte, 5 porte, familiare, coupé e cabrio) sono alla base di un successo che continua ancora oggi nell'era della versione ibrida plug-in.

Oldsmobile Cutlass

11,9 milioni

(1960-1999)

Oldsmobile Cutlass (1996)

Del tutto sconosciuta in Europa, ma molto popolare negli USA, la famiglia delle Oldsmobile Cutlass ha rappresentato la motorizzazione di massa in America negli Anni '60 e '70, arrivando a diventare un marchio vero e proprio.

Oldsmobile Cutlass (1960) Oldsmobile Cutlass (1976)

Tra il 1960 e il 1999, attraverso sei distinte generazioni, la Cutlass ha vestito i panni di berlina 4 porte, 2 porte, coupé, convertibile e station wagon per arrivare a 11,9 milioni di unità. Nel 1977 è stata l'auto più venduta negli Stati Uniti con oltre 630.000 immatricolazioni.

Opel Corsa

Oltre 14 milioni

(1982-)

Opel Corsa (2019)

In quarant'anni e sei diverse generazioni la Opel Corsa, venduta in mezzo mondo anche coi marchi Vauxhall, Holden e Chevrolet, ha saputo mettere a segno un risultato di tutto rispetto: oltre 14 milioni di esemplari venduti.

Opel Corsa (1982) Opel Corsa (2000)

La piccola con le forme di hatchback a 3 o 5 porte, berlina a 2 o 4 porte e wagon è stata un successo dal 1982 in particolare in Europa e Sud America, ma anche in Cina e nel resto dei Paesi asiatici.

Ford Model T

Oltre 15 milioni

(1908-1927)

Ford Model T Roadster (1927)

L'auto più "antica" di questa lista ha più di cent'anni perché è nata nel 1908 e ha scritto una delle pagine più importanti nella storia dell'automobile. Parliamo della Ford Model T, la prima vettura costruita in catena di montaggio che in poco meno di vent'anni ha stabilito un record imbattuto per molto tempo: più di 15 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo.

Ford Model T Touring (1909) Ford Model T Coupé (1920)

La Model T è stata l'auto simbolo della motorizzazione di massa americana, semplice ed economica e prodotta in versione 2 poti, 5 posti e 7 posti, quasi sempre coperta da un essenziale tetto in tela e verniciata di nero.

Chrysler Minivan

15,1 milioni

(1983-)

Chrysler Pacifica (2020)

La fortuna del marchio Chrysler si chiama Minivan, quella lunga serie di grandi auto monovolume (o MPV) che a partire dal 1983 e fino a oggi ha saputo conquistare chi cerca spazio e praticità per famiglie numerose.

Dodge Caravan (1984) Chrysler Voyager (1995)

Nota anche col nome di Chrysler Voyager, Pacifica, Town & Country e Dodge Caravan, ha toccato i 15,1 milioni di esemplari venduti, anche coi marchi Lancia, Volkswagen, Plymouth e RAM.

Renault Clio

15,4 milioni

(1990-)

Renault Clio (2019)

Tipica abitante delle strade Europee e sudamericane è la Renault Clio, fortunata segmento B che partendo dalla Francia è riuscita a superare in popolarità la precedente Renault 5.

Renault Clio (1990) Renault Clio (2001)

Dal 1990 a oggi sono infatti 15,4 milioni le Clio vendute in tutto il mondo, in versione hatchback 3 e 5 porte, berlina 4 porte e piccola station wagon.

Ford Focus

16,5 milioni

(1998-)

Ford Focus Active Wagon (2022)

Dal 1998 a oggi la Ford Focus si è dimostrata una delle world car di maggior successo, arrivando a totalizzare 16,5 milioni di esemplari venduti in poco più di vent'anni e quattro generazioni nei principali mercati globali.

Ford Focus (1998) Ford Focus RS (2009)

Proposta come tranquilla compatta a 3, 4 o 5 porte, ma anche familiare e coupé-cabriolet, la Focus è stata anche una sportiva vera nelle versioni ST ed RS. Europa e Cina restano i suoi mercati principali, ma anche negli USA ha riscosso un buon successo.

Chevrolet Impala

16,8 milioni

(1957-2020)

Chevrolet Impala (2013)

In Europa la Chevrolet Impala non si è mai vista, ma in Nord America è stata tra le protagoniste del ventesimo secolo in auto e una delle berline 4 porte più famose.

Chevrolet Bel Air Impala (1957) Chevrolet Impala (1999)

Sono ben dieci le generazioni diverse di Chevrolet Impala, arrivate a totalizzare circa 16,8 milioni di esemplari venduti dal 1957 al 2020, anno del suo ritiro dal mercato imposto dal dominio dei SUV. L'Impala è stata anche l'ultima vettura a proporre, nel 2013, il divano anteriore unico.

BMW Serie 3

16,8 milioni

(1975-)

BMW Serie 3 Touring (2022)

Con 16,8 milioni di vetture vendute la BMW Serie 3 si guadagna il titolo di auto premium di maggior successo, passata attraverso un'evoluzione che dal 1975 e in sette diverse generazioni l'ha portata fino a oggi.

BMW Serie 3 (1975) BMW Serie 3 Coupé (1999)

Nata come berlina a 2 porte, la BMW Serie 3 è stata soprattutto una berlina a 4 porte, ma anche una berlina coupé a 5 porte, una familiare a 5 porte, una coupé e una cabriolet. Suo è anche il titolo di BMW più venduta di sempre.

Honda Accord

17,5 milioni

(1976-)

Honda Accord (2020)

La Honda Accord ha raggiunto il notevole traguardo dei 17,5 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo grazie all'enorme successo in America della hatchback a 3 porte nata nel 1976 e soprattutto della berlina a 4 porte.

Honda Accord (1976) Honda Accord (1998)

Dopo dieci generazioni, la Honda Accord, che ha saputo diventare anche coupé e station wagon nell'arco della sua carriera, viene oggi costruita in cinque differenti Paesi.

Volkswagen Polo

Oltre 18 milioni

(1975-)

Volkswagen Polo (2021)

La Volkswagen Polo, nata nel 1975 come sorellina della Golf, ha saputo mantenere intatto il suo successo e il suo ruolo fino a superare i 18 milioni di esemplari venduti.

Volkswagen Polo (1975) Volkswagen Polo (1994)

Da allora si sono succedute sei diverse generazioni di Polo, tutte capaci di attirare clienti con le loro forme da compatta hatchback a 3 e 5 porte, piccola wagon a 3 e 5 porte, ma anche berlina 4 porte e sportiva col nome di GTI.

Ford Escort

Oltre 18 milioni

(1968-2003)

Ford Escort RS Cosworth (1992)

La Ford Escort ha avuto molte anime diverse, da quella più famosa della versione europea prodotta nel Regno Unito a quella meno nota della Escort americana.

Ford Escort (1968) Ford Escort Cabriolet (1983)

Dal 1968 al 2003 ha totalizzato più di 18 milioni di esemplari prodotti (berlina 2 o 4 porte, wagon 2 porte, hatchback 5 porte, wagon 5 porte, cabriolet e coupé) arrivando anche a vincere diverse importanti gare del campionato del mondo rally, soprattutto con la famosa versione Ford Escort RS Cosworth. Oggi viene costruita in Cina con una carrozzeria da berlina 4 porte.

Lada-Vaz Ziguli / Riva

Oltre 19 milioni

(1970-)

Lada-Vaz Ziguli 2107 (2006)

La Lada-Vaz Ziguli, nota anche come Lada Riva e con tutte le sigle delle diverse versioni dalla 2101 alla VIS 2345, è l'auto che ha motorizzato l'ex Unione Sovietica, dal 1970 al 2012, con una coda di furgoni prodotti fino a oggi.

Lada-Vaz Ziguli 2101 (1970) Lada-Vaz Ziguli 2102 (1977)

Sono infatti oltre 19 milioni le Ziguli prodotte in 52 anni negli stabilimenti di Russia, Ucraina, Kazakistan ed Egitto, tutte derivate dal pianale originario della Fiat 124 datata 1966. La sua diffusione e la sua progettazione "all'antica" la rendono una delle auto più robuste e adatte alle difficili strade degli ex Paesi sovietici.

Toyota Hilux

Oltre 19 milioni

(1968-)

Toyota Hilux (2022)

Dal 1968 a oggi la Toyota Hilux è riuscita a guadagnarsi il ruolo di pick-up più famoso al mondo, o almeno al di fuori degli Stati Uniti, nato come veicolo commerciale di Hino Motors.

Toyota Hilux (1968) Toyota Hilux (1991)

Le sue vendite hanno superato i 19 milioni di pezzi e la sua produzione in diversi Paesi in Asia e Sud America è passata attraverso l'evoluzione di otto differenti generazioni. Anche in Africa e in Medio Oriente la Toyota Hilux è protagonista per i trasporti nei deserti, praterie, steppe e tutte le strade più difficili.

Ford Fiesta

Oltre 19 milioni

(1976-)

Ford Fiesta (2021)

Quarantasei anni di carriera e sette diverse generazioni hanno fatto della Ford Fiesta il secondo modello più venduti della Casa americana e di certo il primo in Europa, con un totale di oltre 19 milioni di pezzi.

Ford Fiesta (1976) Ford Fiesta (1995)

Dal 1976 a oggi la Fiesta si è evoluta molto, rimanendo sempre fedele al concetto di utilitaria a 3, 4 o 5 porte. Oggi viene prodotta in Germania anche con motorizzazione ibrida e in versione sportiva ST da 200 CV.

Volkswagen Maggiolino

Oltre 23 milioni

(1938-2019)

Volkswagen Maggiolino (2016)

La storia del Volkswagen Maggiolino, noto in tutto il mondo anche come Beetle, è scandita da tre distinte generazioni che messe assieme hanno totalizzato più di 23 milioni di auto vendute, berlina o cabriolet, ma rigorosamente a 2 porte.

Volkswagen Maggiolino (1938) Volkswagen New Beetle (1998)

La prima generazione del 1938, figlia del genio di Ferdinand Porsche, ha fatto nascere il marchio e il gruppo Volkswagen, arrivando all'incredibile cifra di 21,5 milioni di esemplari venduti fino al 2003 e diventando la piattaforma più longeva di sempre. La New Beetle datata 1997-2011 ha rinnovato il successo di un'auto che sembrava eterna, mentre la terza generazione del Maggiolino (2011-2019) ha aggiunto poco ai numeri di vendita delle progenitrici.

Honda Civic

27,5 milioni

(1972-)

Honda Civic (2022)

Dieci diverse generazioni non sono poche per un'auto, ma la Honda Civic c'è riuscita in cinquant'anni di carriera ininterrotta iniziata nel 1972 che l'ha vista anche cambiare nome su alcuni mercati, ma rimanere come una costante nei listini di quasi tutto il mondo.

Honda Civic (1972) Honda Civic (1991)

La Civic è stata anche la prima auto di grande successo di Honda, soprattutto all'estero e ha totalizzato ben 27,5 milioni di unità vendute fino a oggi. Durante la sua evoluzione la Civic ha vestito i panni di berlina a 2, 3, 4 e 5 porte, ma anche coupé e station wagon e sportiva a trazione anteriore con la mitica Civic Type R.

Volkswagen Passat

Oltre 31 milioni

(1973-)

Volkswagen Passat Variant (2019)

La Volkswagen Passat occupa una sorprendente quarta posizione in questa classifica di vendite globali di sempre, con oltre 31 milioni di esemplari venduti. Un risultato davvero notevole per una berlina a 2 o 4 porte che ha avuto come unica carrozzeria alternativa la familiare Variant e come mercati d'elezione l'Europa, l'America e la Cina.

Volkswagen Passat (1973) Volkswagen Passat Variant (1997)

Spazio, versatilità e motorizzazioni giuste per le sei diverse generazioni ne hanno decretato il successo dal 1973, aiutate da versioni specifiche per Cina e Nord America, molto vendute negli ultimi anni.

Volkswagen Golf

Oltre 36 milioni

(1974-)

Volkswagen Golf (2020)

Terzo posto meritatissimo per la Volkswagen Golf, la hatchback più famosa in Europa e per molto tempo anche negli USA che ha saputo superare il notevole traguardo dei 36 milioni di esemplari dal 1974 ad oggi.

Volkswagen Golf (1974) Volkswagen Golf (1997)

Dalla prima Golf disegnata da Giugiaro sono passate ben otto generazioni, anche con carrozzeria a 3, 5 porte, familiare e cabriolet. La Volkswagen Golf ha contribuito alla diffusione delle auto con motore diesel, almeno fino allo scandalo dieselgate, ma ha saputo anche proporsi con motorizzazioni mild hybrid, ibride plug-in, elettriche e a metano. La più potente della gamma è la Golf R che ha raggiunto i 333 CV.

Ford Serie F

40,1 milioni

(1947-)

Ford F-150 Raptor (2021)

La Ford Serie F è una gamma di pick-up che dal 1947 ad oggi ha accumulato 40,1 milioni di esemplari venduti, quasi tutti negli Stati Uniti e in Canada, rendendola la seconda auto più venduta di sempre. In particolare negli USA la Serie F occupa la prima posizione nelle classifiche di vendita sin dal 1981.

Ford F-1 (1952) Ford F-150 (1992)

Il modello più popolare è il Ford F-150, arrivato come gli altri alla quattordicesima generazione, disponibile con motori a benzina V6 e V8 fino a 462 CV, diesel, mild hybrid e anche in versione elettrica F-150 Lighting fino a 588 CV.

Toyota Corolla

50,4 milioni

(1966-)

Toyota Corolla (2022)

L'auto più venduta di tutti i tempi è la Toyota Corolla, vettura compatta e popolare progettata per un mercato globale che dal 1966 a oggi ha conquistato 50,4 milioni di automobilisti in tutto il mondo, ma soprattutto in Giappone, Stati Uniti e Cina.

Toyota Corolla (1966) Toyota Corolla (1997)

In Europa è stata venduta dal 1995 sia col suo nome originale che con l'appellativo di Toyota Auris, anche in versione full hybrid e da più di vent'anni conquista annualmente il titolo di auto più venduta al mondo.

Attraverso le sue dodici generazioni la Toyota Corolla è stata una hatchback compatta a 3 e 5 porte, una berlina a 2 e 4 porte e una familiare a 5 porte.