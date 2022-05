La prossima generazione di Honda Civic Type R debutterà entro l'estate. E' questo quanto affermato dal direttore di Honda Australia, Stephen Collins, in una recente intervista a Carsales.

Dotata di un nuovo 2.0 turbo benzina, dovrebbe essere la Civic più veloce di sempre, con l'obiettivo di battere il record al Nurburgring della Renault Megane Trophy-R.

Test pesanti

Della nuova sportiva di casa Honda se ne parla già da diversi mesi. Inizialmente si pensava potesse essere dotata di un nuovo powertrain ibrido o ibrido plug-in, in grado di portare la potenza ad almeno 500 CV.

Dopo aver smentito queste voci, la Casa giapponese non si è sbilanciata sull'effettiva cavalleria del nuovo 2 litri turbo che la dovrebbe equipaggiare, ma ha confermato la presenza in dotazione di un classico cambio manuale a 6 rapporti, abbinato alla trazione anteriore e all'impianto di scarico a tre uscite, ormai divenuto una firma per la Civic Type R.

Una disposizione meccanica che dovrebbe mettere a pieno confronto la Type R con alcune tra le hot hatch medie più pepate del mercato, tra tutte la Renault Megane Trophy-R, attualmente detentrice del record al Ring per la sua categoria e che la Civic, secondo voci vicine alla Casa, ma non ufficiali e non confermate, avrebbe come obiettivo da battere.

In arrivo

Honda ha dichiarato che la prima apparizione dell'auto avverrà alla gara di IndyCar Series al Mid-Ohio Sports Car Course a giugno, anche se è altamente probabile che l'auto che sarà mostrata sarà ancora quasi del tutto camuffata.

E' quasi certo invece che per vedere l'auto definitiva dovremo aspettare ancora un altro mese, per il debutto ufficiale che secondo voci vicine, ma non confermate, dovrebbe essere previsto entro l'estate.