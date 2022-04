Dopo cinquant'anni di storia e altre 10 generazioni alle spalle, per la Honda Civic 2022 è il momento di sbarcare in Italia. In anteprima, a dire il vero, perché per poterla vedere in concessionario bisognerà aspettare l'autunno.

Nel frattempo, però, abbiamo avuto modo di vedere in prima persona l'undicesima incarnazione di questa iconica auto e di toccarla con mano per scoprire alcuni dettagli sul suo nuovo abitacolo e bagagliaio.

Più elegante che mai

Le ultime tre generazioni di Honda Civic hanno enfatizzato, col loro design, alcuni tratti tipici dello stile giapponese, con forme decise, tagli netti e, in generale, tanta aggressività. Sulla Civic "n. 11" la sportività rimane ma assume un carattere più maturo ed elegante.

La lunghezza tocca i 4,55 metri, la larghezza è di 1,80 mentre l'altezza si ferma ad appena 1,41 metri, il che significa avere il tetto più basso nella categoria delle berline di segmento C, alla quale la Civic appartiene. Il punto più alto, tra l'altro, si trova nella zona anteriore del tetto, e questo consente al padiglione di scendere dolcemente verso la coda, dando quasi l'aria di una coupé. Una sensazione amplificata dalla linea di cintura che mostra i muscoli all'altezza del terzo finestrino.

Il frontale è a sviluppo orizzontale, con una sottile mascherina a nido d'ape che congiunge i gruppi ottici, per la prima volta dotati anche di una tecnologia a LED adattiva.

Dietro, la fanaleria riprende quanto già visto sulla Civic precedente ma, anche qui, lo sviluppo è orizzontale: così l'auto sembra ancora più larga e piantata a terra.

Spazio per tutti

Il passo (la distanza tra gli assali anteriore e posteriore) è cresciuta di 3,5 cm, anche a vantaggio di chi siede dietro. E, in effetti, anche per chi è alto oltre 1 metro e 90 non ci sono problemi per lo spazio per le ginocchia, così come del resto non ci sono problemi col tetto nonostante l'andamento discendente.

Il tunnel centrale è poco ingombrante, e poi ci sono dettagli come due prese di ricarica e le bocchette dell'aria che rendono la vita a bordo più piacevole.

Il bagagliaio ha una capacità di circa 410 litri, che verrà confermata prossimamente. Un ottimo valore per la categoria, ma bisogna considerare che la Civic è sensibilmente più lunga di tutte le sue rivali dirette. Comodissima l'ampiezza della bocca di carico, così come la cappelliera avvolgibile lateralmente.

La plancia a sviluppo orizzontale sottolinea l'ariosità dell'abitacolo, ottenuta grazie ad un ampliamento della visuale anteriore con i montanti anteriori arretrati e la disposizione degli specchi retrovisori direttamente sulle portiere. Buona la qualità dei materiali, ottimo il livello degli assemblaggi così come anche l'ergonomia, con lo schermo da 9" centrale che risiede alla stessa altezza del cruscotto da 10,2".

Un dettaglio degno di nota: le bocchette dell'aria centrali sono annegate in un unica placca a nido d'ape e, per aprire o chiudere i flussi, ci sono delle leve il cui suono di azionamento trasmette una sensazione premium.

Solo ibrida (per ora)

Per tutti gli altri dettagli vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento sulla Honda Civic 2022. La hatchback giapponese sarà offerta esclusivamente con un powertrain ibrido di tipo full, con un 2.0 benzina quattro cilindri a ciclo Atkinson, due motori elettrici e una batteria agli ioni di litio. La trasmissione è a rapporto fisso. La Civic 2022 arriva nelle concessionarie dopo l'estate, mentre sempre entro la fine dell'anno sarà presentata anche la più sportiva Type R.