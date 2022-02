Non sempre le offerte di febbraio riguardano proposte di finanziamento: a volte lo sconto è soltanto sul listino iniziale, con l’aggiunta di alcuni servizi. E’ il caso di Honda, che propone un’offerta valida fino al 28 febbraio sulla rinnovata Jazz con motorizzazione full hybrid e tre modalità di guida automatiche, EV Drive, Hybrid Drive ed Engine Drive.

La Honda Jazz e:HEV 1.5 i-MMD Comfort ha un prezzo di listino di 22.850 euro; con l’applicazione dell’Hybrid Bonus Honda, pari a 3.300 euro, il costo è di 19.500 euro.

In questo importo, che si riferisce alla versione Standard, sono compresi alcuni accessori di serie, come il pacchetto Honda Sensing di sicurezza e assistenza alla guida, o la connettività con gli smartphone, ma anche l’offerta promo gratuita di garanzia estesa fino a 8 anni.

Per aderire a questa offerta, occorre la permuta o la rottamazione di un veicolo con immatricolazione da Euro 0 a Euro 4.

Vantaggi

In alcuni casi, non viene proposto il finanziamento, ma il solo sconto iniziale, che Honda quantifica per la Jazz full hybrid Comfort in 3.300 euro. Ad un prezzo inferiore a 20.000 euro, quindi, si acquista una compatta di recente progettazione, ben dotata e con motore ibrido di ultima generazione, servizi e optional compresi.

Svantaggi

Per accedere allo sconto è necessario avere un usaato in permuta o da rottamare. Ovviamente in questi casi si deve disporre dell’importo totale, oppure occorre aderire a un finanziamento che non fa parte dell’offerta specifica.

In sintesi