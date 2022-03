La prima generazione del 1998 era all’avanguardia, perché raccoglieva in quattro metri circa tutte quelle caratteristiche che, oggi, sono diventate le più richieste sul mercato. Prima tra tutte l’altezza da terra, in un periodo in cui ancora non si sentiva parlare di crossover.

E ora la Honda HR-V arriva alla sua terza generazione: si è aggiornata profondamente nel design, sia fuori che dentro, così come nei contenuti, e sotto il cofano c'è un efficiente sistema full hybrid. Scopriamola insieme in questo Perché Comprarla.

Clicca per leggere:

Dimensioni | Interni | Guida | Consumi | Prezzi

Pregi e difetti

Ci piace Non ci piace Versatilità abitacolo Insonorizzazione motore Efficienza Capacità bagagliaio Dotazione di serie completa Materiali di rivestimento Sterzo e assetto

Verdetto 7.6 / 10

La filosofia Honda è semplice ma allo stesso tempo super efficace: sono stati tra i primi a lanciare un crossover compatto con la prima generazione di HR-V, e tra i primi a portare su strada la tecnologia full hybrid.

Chi sceglie Honda difficilmente cambia: pochi fronzoli, tanta sostanza e tecnologia al servizio dell’efficienza e la HR-V può ricoprire senza problemi il ruolo di prima auto di famiglia.

Dimensioni, bagagliaio e spazio

Nel complesso il design da "semi-coupé" rende la HR-V ben piazzata su strada, ma al contempo sembra anche visivamente più alta di quanto in realtà sia. Complici le protezioni laterali in plastica, i cerchi da 18" con una certa spalla sulle gomme e un accenno di skid posteriore che richiama il mondo dell'off-road.

La fanaleria è a LED sia davanti che dietro: in quest'ultimo caso i gruppi ottici quasi si uniscono con una linea orizzontale che divide in due la macchina, convergendo sul logo centrale, mentre all'anteriore la calandra può essere sia nera a contrasto che nel colore della carrozzeria, quasi nascondendola.

Parlando di spazio, l'unico piccolo tasto dolente è la capacità del bagagliaio, che con 320 litri (o 335, in base alle versioni) è più piccolo rispetto alla media della categoria. In compenso è regolare e ben sfruttabile, ricco di ganci e anelli, offre due tasche laterali e la cappelliera sottilissima in microfibra si può piegare senza problemi nel vano sotto il piano di carico.

L'accesso al divanetto posteriore è agevole e una volta dentro è facile trovare la posizione più comoda dato che c’è spazio a sufficienza in tutte le direzioni, anche per i più alti. Anche al centro si sta bene grazie tunnel è poco ingombrante, con tanto di bocchette del clima e due porte USB. Veri protagonisti però sono i Magic Seats, con la seduta rialzabile per trasportare carichi ingombranti.

Le misure Fuori Lunghezza 4,33 metri Larghezza 1,79 metri Altezza 1,58 metri Passo 2,61 metri Dentro Bagagliaio 320 / 1.305 litri

Plancia e comandi

Gli assemblaggi sono solidi e la maggior parte dei materiali di rivestimento rigidi, anche quelli nella fascia centrale della plancia. Le superfici più lontane alla vista sono in plastica poco lavorata ma, in generale, si ha sempre la sensazione di trovarsi in un ambiente curato e ben rifinito. In abitacolo entra tanta luce, i sedili sono larghi e comodi, e il feedback di tasti e rotori è appagante, in particolare di quelli della climatizzazione concentrati su una piccola plancia, non integrati nell’infotainment.

E a proposito di infotainment, il sistema multimediale centrale è da 9 pollici è reattivo - gli unici piccoli rallentamenti si trovano nel navigatore - e la grafica è chiara, anche se non particolarmente elaborata.

In basso ci sono le scorciatoie a sfioramento per spostarsi da un sottomenù all’altro, mentre per tornare alla “home” è comodo il tasto fisico subito a sinistra dello schermo. Da qui si controllano tutte le impostazioni dell’auto, multimedialità e aiuti alla guida compresi, con il sistema che è compatibile con Apple CarPlay, anche wireless, e Android Auto.

Parzialmente digitale anche la strumentazione di fronte al guidatore, che si controlla con i tasti a sinistra sul volante. Le informazioni contenute nel quadro strumenti sono molte, ed è semplice passare da una schermata all'altra.

Come va e quanto consuma

La HR-V è una macchina che fa della versatilità uno dei suoi punti di forza. Porta con sé delle caratteristiche che, anche su strada, la rendono perfettamente adattabile a diversi scenari di utilizzo: in città le dimensioni sono perfette per muoversi e parcheggiare senza problemi, la visibilità è ottima, il raggio di sterzata buono e poi ci sono i sensori di parcheggio - sia davanti che dietro - e la retrocamera, molto utile in manovra.

Sotto il cofano trova posto un efficiente sistema full hybrid composto da un motore a benzina 1.5 e da due elettrici, un generatore e un motopropulsore, per una potenza complessiva di 131 CV. Il tutto abbinato ad un cambio a variazione continua eCVT. La particolarità è che può lavorare sia "in serie" che "in parallelo", a seconda della velocità.

A basse e medie andature la trazione è esclusivamente elettrica: quando la batteria si scarica, viene alimentata dal motore termico che, attraverso il generatore, produce l’energia necessaria al movimento. A velocità più elevate, invece, si parla di ibrido parallelo: il 1.5 viene collegato direttamente alla trasmissione attraverso la chiusura di una piccola frizione, così da poter sostenere la spinta e lavorare in sinergia con l’elettrico. In altre parole, quando si va piano si consuma di meno perché la trazione è esclusivamente elettrica, mentre in autostrada lavora principalmente il motore a benzina.

Dietro il volante ci sono anche i paddle, che servono per regolare l’intensità del freno motore (la rigenerazione) su quattro differenti livelli. Li ho utilizzati spesso al posto dei freni meccanici per rallentare e mi ci sono trovato molto bene, ma anche i freni standard mi hanno convinto perché, a differenza di altre ibride, il pedale ha una corsa corta ed è ben modulabile.

La HR-V invoglia ad una guida rilassata perché per la maggior parte del tempo ci si muove nel silenzio. Il comfort generale poi è di buon livello: la posizione di guida è alta e il volante ha una buona escursione in tutte le direzioni per cui si trova subito quella più comoda. L’insonorizzazione però è migliorabile perché soprattutto in accelerazione il suono del motore entra parecchio in abitacolo.

Alzando il ritmo alla guida, mi è piaciuto molto lo sterzo che è preciso e abbastanza diretto, l’anteriore si inserisce velocemente in curva e si sfrutta bene il rollio per avere un buon appoggio in percorrenza. A livello di sospensioni, rispetto al passato è stato aumentato l’offset delle molle, che riduce le forze laterali sull'ammortizzatore aumentando la rigidità. Sono poi stati utilizzati giunti sferici a basso coefficiente di attrito e boccole ottimizzate, per rendere più fluidi i coricamenti laterali.

Parlando di consumi, il sistema full-hybrid è particolarmente efficiente: in città si riescono a percorrere oltre 23 km con un litro di benzina, che diventano circa 21 in extraurbano e quasi 14 in autostrada a velocità di codice. Il tutto per una media di oltre 19 km al litro, che corrispondono a poco meno di 5,2 litri ogni 100 km.

Versione provata Motore 1.5 Benzina Full Hybrid Potenza 131 CV Coppia 253 Nm Cambio A variazione continua (eCVT) Trazione Anteriore

Prezzi e concorrenti

Il listino della Honda HR-V parte dai circa 31.000 euro dell'allestimento base Elegance, e arriva fino a 37.000 euro della versione top di gamma Advanced Style. Fra questi due si trova l'intermedio Advanced, che è comunque già molto ricco in termini di dotazioni. Per quanto riguarda il fronte meccanico, il binomio 1.5 Full Hybrid e cambio eCVT è l'unico attualmente disponibile.

I B-SUV ibridi full potenziali rivali della HR-V sono la Toyota Yaris Cross, la Hyundai Kona e la Renault Captur, tutte più piccole della Honda e dal prezzo d'attacco inferiore. Ci sono poi anche la Toyota C-HR (che è leggermente più grande ma meno spaziosa e versatile), la Kia Niro e la Renault Arkana, con quest'ultima che però è più lunga di una ventina di centimetri. Per finire, prendendo in considerazione anche i crossover a benzina, chi ha un budget più contenuto può puntare alla Fiat 500X o alla Peugeot 2008, due tra le regine del mercato.