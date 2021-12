Cresce l’attesa per la nuova Honda Civic Type R. La hot hatch giapponese si è mostrata lo scorso ottobre con le prime immagini teaser e adesso torna a farsi vedere nel suo habitat ideale: la pista. Per vedere la Type R priva di ogni camuffatura ci vorrà ancora tempo, ma le nuove foto permettono di vedere meglio tanti piccoli dettagli.

Ricorda le sue origini

La stessa mimetizzazione scelta non è casuale. Da lontano può sembrare un “normale” wrapping rosso, nero e bianco, ma da vicino si scopre la sorpresa. La carrozzeria è decorata con le silhouette dei precedenti modelli Type R, mentre il logo rosso altro non è che la “R” stessa.

Per il resto, la Civic conferma le forme meno elaborate rispetto al modello attuale. Il frontale ha un look più semplice, con i fari LED “schiacciati” tra il cofano sporgente e l’ampia mascherina inferiore. Nel posteriore, invece, trova sempre spazio l’immancabile alettone.

Presenti anche un paraurti ridisegnato rispetto a quello della nuova Civic e i tradizionali tre terminali di scarico centrali.

Tra 320 e 400 CV

Se sul look della Type R abbiamo già molte informazioni, sul motore ci sono ancora tante incognite. Honda non ha rilasciato nessuna informazione ufficiale e i rumors degli scorsi mesi sono piuttosto discordanti. L’unica certezza sulla Honda riguarda la presenza di un cambio manuale a 6 rapporti, ma sul powertrain si resta nel campo delle ipotesi.

Si continua a vociferare di un nuovo 2.0 turbo spinto fino a 400 CV, mentre altre fonti citano un’evoluzione dell’attuale 2 litri. In quest’ultimo caso, la potenza potrebbe superare di poco i 320 CV e le principali novità riguarderebbero la telaistica e l’erogazione della potenza stessa per abbassare il tempo nello 0-100 km/h e per rendere la Civic ancora più performante in pista.

La nuova Type R uscirà (probabilmente) nei primi mesi del 2023. Intanto, nell’autunno 2022 debutterà la nuova generazione della Civic.