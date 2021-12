Le novità Honda per il 2022 saranno numerose e con stili differenti, iniziando dal suo modello più classico, la Civic, che debutterà con l'11ª generazione nella prima parte dell'anno e prima della fine sarà completata con la sua versione più potente Type-R.

Non sarà l'unica novità per la Casa giapponese, che aprirà le danze con l'arrivo in concessionaria del nuovo crossover HR-V, chiamato ad aggiungersi alla lista dei modelli ibridi che già comprende Jazz e CR-V. Quest'ultimo è poi in attesa della nuova generazione, che dovrebbe essere mostrata nel corso dell'anno.

Ecco quindi le novità Honda in arrivo nel 2022:

Honda e Sport

A quanto pare, Honda non punta su un grosso SUV per far crescere la famiglia delle vetture 100% elettriche, ma su un modello sportivo: la Casa è stata tra le poche a far partire l'elettrificazione "totale" dai segmenti inferiori con l'interessante Honda e, lodata proprio per la sua guida divertente, dunque il prossimo passo sembra essere quello di trasferire questo potenziale in una veste più sportiva.

Honda Sports EV concept

Una Honda e Sport è in effetti nei pensieri della Casa da diversi anni, come dimostra la concept car Sports EV presentata a Tokyo nel 2017 che addirittura ha anticipato lo stile della stessa Honda e, arrivata 2 anni dopo.

Nome Honda e Sport (non ufficiale) Carrozzeria Coupé Motori Elettrico Data di arrivo Seconda metà del 2022 Prezzi -

Honda Civic

La "generazione" 11 di Honda Civic circola già in Nordamerica e Giappone da metà 2021 nelle varianti berlina e hatchback. In Europa è attesa soprattutto quest'ultima, con lancio nella prima parte dell'anno e consegne dall'autunno.

Nuova Honda Civic Hatchback

Le dimensioni della Honda Civic non sono cambiate molto rispetto alla precedente generazione, anche se la struttura è stata irrigidita e le carreggiate allargate. Il modello 5 porte conserva una lunghezza di circa 4,55 metri, ma ha linee meno aggressive e più pulite e interni con spazi migliorati.

Quanto ai motori, per il vecchio continente la gamma si annuncia elettrificata, molto probabilmente con motori ibridi e:HEV come HR-V e CR-V, dunque con un benzina accompagnato da 2 elettrici di cui uno ha funzione di generatore.

Nome Honda Civic Carrozzeria Berlina 5 porte Motori benzina ibridi Data di arrivo Settembre 2022 Prezzi da comunicare

Honda Civic Typer-R

Per sapere come è fatta la nuova Honda Civic Type-R dovremo pazientare: il prossimo 14 gennaio, infatti, è previsto un primo debutto al Salone di Tokyo nella veste ancora mascherata delle prime immagini diffuse dalla Casa. Ammettendo che la fiera non venga cancellata causa Covid sempre in quella data verrà rilasciata qualche informazione in più.

Honda Civic Type-R 2023

Per ora, Honda si è limitata a dichiarare che la nuova generazione supererà i limiti prestazionali, ma non è specificato che offrirà più potenza rispetto agli attuali 320 CV, magari grazie a qualche innesto ibrido sul motore da 2 litri turbo he la avvicini ai 350 o addirittura a i 400, oppure se conserverà quella attuale ma ottimizzerà il contorno. La presentazione definitiva è comunque attesa nel corso dell'anno.

Nome Honda Civic Type-R Carrozzeria Berlina 5 porte Motori benzina oppure benzina ibrido Data di arrivo Novembre 2022 Prezzi da comunicare

Honda HR-V

Il nuovo SUV/crossover Honda HR-V (terzo modello a portare questo nome se consideriamo anche quello del '98) è già ordinabile da settembre e arriverà ufficialmente sulle strade italiane a inizio anno diventando la prima Honda nel calendario delle novità automobilsitiche del 2022. La linea si è fatta più alta e imponente rispetto al modello precedente, pur con le stesse misure, l'infotainment è stato evoluto e, cosa più importante, sono cambiati i motori.

Honda HR-V (2021)

Honda HR-V 2022 ha infatti ricevuto un sistema propulsivo ibrido e:HEV simile a quelli di Jazz e CR-V. Nel suo caso si compone di un 1.5 a benzina e di due motori elettrici, uno di trazione e uno che fa da generatore, sfruttando prevalentemente la trazione elettrica in città e collegando (senza cambio) il benzina alla trasmissione solo alle velocità più alte. La potenza complessiva è di 131 CV.

Nome Honda HR-V Carrozzeria SUV compatto Motori Benzina ibrido Data di arrivo Febbraio 2022 Prezzi da 30.900 a 35.900 euro

Honda CR-V

Quella attesa nel corso dell'anno sarà la 6ª generazione di Honda CR-V, con ogni probabilità la seconda con motori ibridi e forse la prima a proporre anche una versione 100% elettrica. Per ora tocca limitarsi alle ipotesi perché la Casa non ha fatto trapelare ancora nulla sul nuovo modello, sebbene i prototipi mascherati siano in circolazione già da un po'.

Honda CR-V 2023, le foto spia

Le foto-spia mostrano dimensioni più generose, un cofano piatto e fari sottili simili a quelli del nuovo HR-V, mentre degli interni non sono state catturate immagini. La presentazione europea dovrebbe avvenire verso metà anno.