Dopo la citycar E la gamma elettrica di Honda si prepara ad accogliere un nuovo modello. Per ora si chiama Honda SUV E:Prototype e la sua prima comparsa l'ha fatta al Salone di Shanghai 2021. Un modello nato e pensato per la Cina, il più importante mercato automobilistico e primo per diffusione di auto a emissioni zero.

Un prototipo affiancato da un'altra novità mondiale, questa volta ibrida plug-in e già pronta per arrivare nelle concessionarie cinesi a metà 2021: si chiama Honda Breeze PHEV, ancora una volta è un SUV e utilizzerà come base lo stesso powertrain dell'ultima generazione di Jazz.

Primo di una lunga serie

La Honda SUV E:Prototype ricorda molto la nuova generazione HR-V, della quale potrebbe quindi rappresentare la variante a emissioni zero, sfruttandone la piattaforma. Una filosofia seguita già da BMW, con la iX3 che replica di fatto l'estetica delle X3 a combustione, modificando qualche piccolo particolare. Un desing pulito e a tratti sportivo, caratterizzato da sottili luci luminose a unire i gruppi ottici anteriori e posteriori.

Honda SUV E:Prototype

Le specifiche tecniche non sono state rese note e Honda si è limitata a parlare di "prestazioni dinamiche" e "un'accelerazione dolce". La coppia istantanea, tratto tipico di tutte le auto elettriche, potrebbe quindi essere limitata per dare un feeling da auto classica e salvaguardare la carica delle batterie.

La Casa ha poi sottolineato la presenza del sistema di infotainment Honda Connect di terza generazione, con aggiornamenti over-the-air e assistente vocale, oltre a un nuovo insieme di sistemi di assistenza alla guida ancora più sofisticati.

Il suo arrivo sul mercato cinese è previsto per il 2022, mentre ancora non sappiamo se e quando arriverà anche in altri mercati.

Ibrido parallelo o in serie

Anche per quanto riguarda la Honda Breeze PHEV non sappiamo poi granché: la Casa non ha detto nulla circa le specifiche tecniche. Sappiamo solo che il sistema ibrido sarà lo Sport Hybrid i-MMD, adattato per collegarsi alla spina e dotato di batterie più potenti.

Honda Breeze PHEV

Potrebbe inoltre sfruttare il motore a benzina, il 1.5 ciclo Atkinson, unicamente come range extender, lasciando agli elettrici il compito di muovere il SUV.