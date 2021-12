Quando arriva la nuova Honda Civic Typer R? Come ci trovassimo davanti al gatto di Schrodinger la risposta definitiva non esiste. Perché la Type R 2022 sarà presente al Salone di Tokyo in programma dal 14 al 16 gennaio, ma non sarà quella che tutti ci aspettiamo. Al debutto dal vivo infatti la versione più cattiva della compatta giapponese sarà ancora avvolta dalla pellicola mimetica, senza mostrarsi quindi come mamma l'ha fatta.

Certo, di dettagli se ne possono apprezzare un bel po', a partire dal grosso alettone posteriore, l'assetto ribassato e le prese d'aria più generose, ma tra abitacolo e altri particolari ancora non si è visto nulla. Nè saputo nulla: quanti cavalli avrà la nuova Honda Civic Type R? Quanto andrà veloce? Domande senza risposta, risposte che a Tokyo potrebbero arrivare.

La "più" di tutte

Per ora ci dobbiamo accontentare di un'affermazione che dice e non dice: la nuova Honda Civic Typer R sarà la più prestazionale di sempre. Informazione che già immaginavamo e che non dice nulla di quello che potrebbe trovarsi sotto al cofano. C'è chi dice che la nuova hot hatch giapponese arriverà a quota 400 CV, chi invece vola ben più basso parlando di 320 CV, esattamente come la generazione attuale.

Nel primo caso potrebbe esserci l'aiuto di un qualche tipo di elettrificazione, probabilmente mild hybrid, nel secondo invece il classico 2.0 rimarrebbe inalterato nei numeri, con ritocchi per quanto riguarda risposta ed erogazione. Quello che è certo è che la trazione rimarrà anteriore e il cambio sarà un classico manuale 6 marce.

In attesa del Ring

Chissà se il Salone di Tokyo farà luce su tutti questi misteri. E chissà se davvero si farà, con la variante Omicron a correre veloce e le prime defezioni già arrivate: General Motors ha infatti rinunciato alla propria presenza alla kermesse giapponese.

Ma che si faccia o meno, la nuova Honda Civic Type R è ormai pronta per svelarsi in veste definitiva nel corso del 2022 per poi, molto probabilmente, fare la classica visita al Nurburgring e provare a migliorare i 7 minuti, 43 secondi e 8 decimi della generazione attuale.