Un esemplare della nuova Honda Civic, in versione sportiva Type R, è stato immortalato tramite un video e alcune foto spia in Germania, sul circuito del Nurburgring Nordschleife. Si tratta della primissima uscita sulla famosa pista tedesca per questo modello, quello che potrebbe essere l’ultimo senza alcun tipo di elettrificazione.

Dettagli estetici "racing"

La Civic Type R si riconosce esteticamente per la presenza di una grande presa d’aria frontale a forma trapezoidale, affiancata da altre due di dimensioni più piccole ai lati, queste ultime nascoste parzialmente dalla pellicola. Nella vista laterale si notano le pinze freno marchiate Brembo e i cerchi a raggi con motivi a V di tonalità scura.

Il posteriore è caratterizzato dall’enorme alettone installato in posizione abbastanza alta rispetto al lunotto, oltre a un piccolo spoiler che si trova proprio sopra i gruppi ottici.

Anche il paraurti è stato rivisto e lascia spazio a tre scarichi (quello centrale ha un diametro maggiore rispetto a quelli laterali).

L'ultima Type R a motore termico?

La Type R di nuova generazione dovrebbe essere equipaggiata con una versione aggiornata del quattro cilindri turbo da 2 litri, montato sul modello in commercio, in grado di erogare una potenza maggiore rispetto ai 320 CV attuali e a giudicare dal suono aggressivo del propulsore catturato dal video spia non dubitiamo che sarà proprio così.

La Civic debutterà sul mercato nel corso dell’autunno del 2022. Chi fosse interessato a questa variante più cattiva, la Type R, è probabile però che debba aspettare fino ai primi mesi del 2023. L’unica certezza è che sarà l'ultima nuova Honda disponibile in Europa ad avere un motore puramente a benzina.