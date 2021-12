Grazie a un sorpasso all’ultimo giro ai danni di Lewis Hamilton nella gara conclusiva della stagione, disputata lo scorso weekend sul circuito di Abu Dhabi, Max Verstappen è riuscito a conquistare il suo primo titolo mondiale di F1, mettendo fine al dominio dell’inglese che durava da 4 anni.

I fan dell'asso olandese hanno ora la possibilità di portarsi a casa la sua auto. Non stiamo parlando ovviamente della monoposto marchiata RedBull, ma di una Honda Civic Type R, la daily car di Max.

In vendita per una buona causa

La cifra che il fortunato acquirente sborserà per la macchina sarà interamente devoluta in beneficienza a Wings for Life, fondazione no-profit che si occupa di raccogliere fondi per la ricerca sulle lesioni del midollo spinale, nata nel 2004 per volontà del campione di motocross Heinz Kinigadner e del patron della Red Bull Dietrich Mateschitz.

La speciale Honda Civic Type R verrà venduta nel corso di un evento dedicato in programma il prossimo 23 dicembre sul sito di CarNext, piattaforma europea leader nel mercato delle auto usate, come dimostra il video teaser che vede protagonista lo stesso Max Verstappen.

Consegnata da Verstappen in persona

Immatricolata nel 2018 e con 58.048 km all'attivo la Type R del pilota olandese non ha particolari contenuti esclusivi, salvo avere a libretto il nome del neo campione del mondo di Formula 1 e, come per ogni modello disponibile sul sito di e-commerce, anche lei è stata sottoposta a una serie di controlli e si presenta completamente ricondizionata.

Il prezzo di acquisto dell'auto è fissato a 33.333 euro e, particolare che stuzzicherà gli appassionati, quest'ultima verrà consegnata al nuovo proprietario direttamente da Verstappen. Honda, nel frattempo, procede allo sviluppo della prossima Type R. La variante più "cattiva" della compatta nipponica si baserà sulla Civic di nuova generazione e dovrebbe arrivare sul mercato nei primi mesi del 2023.