Gli incentivi auto sono ormai partiti e la piattaforma per prenotarli è online dallo scorso 25 maggio, troppo tardi quindi per iniziare a vederne i benefici. Così anche nello scorso mese le immatricolazioni sono vistosamente calate rispetto a 12 mesi fa, -15,1%, risultato che - pur essendo pesantemente negativo - rappresenta il dato migliore da inizio anno.

Sommando le 121.299 auto nuove vendute il numero complessivo di questo 2022 arriva così a 556.974, il 24.3% se paragonato alle 735.420 immatricolate tra gennaio e maggio del 2021. Un'emorragia che gli incentivi potrebbero fermare, anche se la loro struttura continua a suscitare critiche da parte dell'Unrae che per bocca del presidente Michele Crisci ha commentato

L’impianto dei sostegni contiene ancora alcune debolezze che l’UNRAE ha più volte indicato, a cominciare dalla richiesta avanzata dall’intero comparto di allungare da 180 a 300 giorni dalla firma del contratto il termine per usufruire dell’incentivi. Resta inoltre ancora irrisolto - aggiunge Crisci - il problema dell’esclusione dal beneficio delle persone giuridiche (aziende e società di noleggio), omissione che di fatto riduce l’apporto dell’automotive al percorso di decarbonizzazione del Paese

Da sottolineare come proprio il problema dei 180 giorni sia stato al centro di un intervento del Ministro Giorgetti, il quale ha rassicurato dicendo "I 180 giorni sono, come spesso accade in Italia, un termine ordinatorio e non perentorio, poi ci saranno delle modifiche. Ci sarà una proroga".

Benzina e diesel sempre più a fondo

Parlando di alimentazioni sembra ormai inarrestabile il crollo di benzina e diesel, rispettivamente al 28,4% e 19,5% di quota di mercato a maggio 2022, mentre il gpl sale raggiungendo il 7,8%. Se la passa male invece il metano, ormai intorno all'1%.

Parlando di elettrificazione ed elettrico invece l'attesa degli incentivi potrebbe aver bloccato le immatricolazioni, con le auto elettriche ferme al 3,7%, le ibride plug-in al 6,1% e le ibride in leggera risalita al 33,5% (8% le full hybrid e 25,5% le mild hybrid).

Le auto a benzina più vendute a maggio 2022

Volkswagen T-Cross

Volkswagen T-Cross: 2.190 Volkswagen T-Roc: 2.097 Citroen C3: 2.095 Toyota Aygo X: 1.948 Opel Corsa: 1.886 Peugeot 208: 1.714 Fiat 500X: 1.314 Hyundai i10: 1.212 Volkswagen Polo: 1.055 Volkswagen Taigo: 919

Le auto diesel più vendute a maggio 2022

Peugeot 3008

Peugeot 3008: 1.680 Jeep Renegade: 1.068 Volkswagen T-Roc: 1.061 Audi Q3: 1.047 Alfa Romeo Stelvio: 989 Fiat 500X: 959 Dacia Duster: 879 Jeep Compass: 860 Ford Kuga: 812 Citroen C3: 663

Le auto a GPL più vendute a maggio 2022

Dacia Duster

Dacia Duster: 1.336 Fiat Panda: 1.311 Renault Captur: 1.182 Dacia Sandero: 946 Dacia Jogger: 555 DR 5.0: 550 Lancia Ypsilon: 541 Kia Picanto: 302 DR 6.0: 299 Nissan Micra: 293

Le auto a metano più vendute a maggio 2022

Volkswagen Up!

Volkswagen Up!: 255 Seat Arona: 224 Skoda Kamiq: 212 Volkswagen Golf: 181 Volkswagen Polo: 150 Seat Ibiza: 68 Audi A3: 55 Seat Leon: 49 Skoda Octavia: 23 Skoda Scala: 22

Le auto ibride più vendute a maggio 2022

Fiat Panda

Fiat Panda: 10.705 Lancia Ypsilon: 3.708 Fiat 500: 2.957 Toyota Yaris Cross: 2.388 Toyota Yaris: 1.720 Ford Puma: 1.697 Nissan Qashqai: 1.374 Kia Sportage: 1.247 Renault Captur: 932 Hyundai Tucson: 811

Le auto ibride plug-in più vendute a maggio 2022

Jeep Compass

Jeep Compass: 1.982 Jeep Renegade: 725 BMW X1: 593 Lynk&Co. 01: 403 Cupra Formentor: 390 Renault Captur: 196 Mercedes GLE: 176 Volvo XC40: 174 BMW X3: 172 Ford Kuga: 159

Le auto elettriche più vendute a maggio 2022

Fiat 500e