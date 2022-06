Le auto più vendute nel mondo: la classifica segmento per segmento

Solo ora sono stato in grado di compilare i dati per l'intero anno 2021, anche se siamo già nel secondo trimestre. Mi ci è voluto molto per raccogliere le informazioni in tutto il mondo e, quindi, classificare ogni modello in base al segmento.

La ricerca include dati per 106 mercati dei cinque continenti che hanno rappresentato più del 99% del volume totale mondiale dello scorso anno. Questi sono stati i modelli più venduti.

Tesla Model 3, prima elettrica nella top 10 generale

Elon Musk lo aveva anticipato: le Tesla sarebbero diventate le auto più popolari nel prossimo futuro. Beh, la Model 3 non è stata la vettura più venduta al mondo nel 2021, ma di certo ha fatto un ottimo lavoro entrando nella top ten esclusiva.

Secondo i dati, questa berlina elettrica ha occupato la nona posizione nella classifica grazie alla sua sensazionale crescita: +40% rispetto al 2020, raggiungendo quota 508.000 unità. È anche la prima volta che un'auto completamente elettrica raggiunge questi risultati nei volumi di vendita.

SUV

La Toyota RAV4, alias Wildlander in Cina, ha fatto la storia diventando il primo SUV in assoluto a guidare la classifica globale. Il marchio ha venduto più di 1,13 milioni di unità, in crescita del 6%. Ha chiaramente superato la sua rivale più vicina, la Honda CR-V, in aumento del 3% a 903.000 unità.

L'altro competitor di categoria, la Nissan X-Trail o Rogue, ha incrementato i propri volumi di vendita solo dello 0,5%, a causa del cambio di generazione del modello precedente. Tuttavia, è stata in grado di superare la Mazda CX-5, Haval H6, Volkswagen Tiguan Allspace e Ford Escape/Kuga.

Tra i SUV più piccoli, la Honda HR-V è stata di gran lunga la stella. Le sue vendite sono salite del 20% grazie alla forte posizione in Cina, America Latina, Giappone e Sud Est Asiatico. La rivale più vicina era la Volkswagen T-Cross, ma con la metà delle immatricolazioni rispetto alla Honda. Più lontane sono arrivate arrivate la Hyundai Creta, la Kia Seltos e la Volkswagen T-Roc.

La Toyota Highlander è stato il più popolare midsize/grande SUV con 443.000 unità, in aumento del 31%, seguito dalla Tesla Model Y, il 19esimo veicolo più venduto nella classifica generale. Nella classifica troviamo poi X3, Ford Explorer, Jeep Wrangler, Mercedes GLC, Audi Q5 e Hyundai Santa Fe.

Small car

È interessante vedere come la maggior parte degli automobilisti tende a preferire auto più grandi. La citycar più popolare ha occupato l'anno scorso la 20esima posizione, ed era cinese, la Wuling Hongguang Mini EV, cioè il veicolo elettrico più venduto in Cina. Al secondo posto la Volkswagen Polo due volumi, seguita da Suzuki Swift, dall'europea Toyota Yaris e dalla Saipa Tiba, una macchina iraniana per quel mercato.

Auto compatte

Si tratta per lo più di berline, come Toyota Corolla, Nissan Sentra e Honda Civic, molto popolare in Nord America e in Cina. Le due volumi vanno di moda principalmente in Europa: ecco perché la Volkswagen Golf risulta così in basso nella classifica. In realtà, la Golf è stata la C-Hatch più venduta al mondo, ma occupa la 49esima posizione con 268.000 unità.

Auto premium e di lusso

La BMW Serie 3 berlina ha conquistato il primo posto con 329.000 unità, in crescita del 12% grazie alla forte domanda in Cina, USA-Canada e Giappone-Corea. È stata seguita dal a sorella maggiore, la berlina Serie 5 con 277.000 unità, e ancora sugli scudi nonostante l'età. La sua rivale, la Mercedes Classe E berlina è risultata la terza auto premium più venduta con 231.000 unità. Poi è arrivata la Mercedes Classe C.

Tra i segmenti di lusso, la Mercedes Classe S ha la leadership con 83.000 unità contro 46.000 unità della BMW Serie 7.

Pick-up

Anche se il Ford F-150 ha mantenuto la corona, ha perso terreno ed è stato minacciato dalla Toyota Hilux, in crescita del 22%. A differenza della Ford che vende la maggior parte delle sue unità in Nord America, la Toyota è molto popolare in tutto il mondo, soprattutto nei mercati in via di sviluppo.

Anche il Chevrolet Silverado 1500 e il Ram 1500 hanno perso terreno e sono usciti dalla Top Ten. Ford Ranger, Isuzu D-Max e Toyota Tacoma hanno registrato variazioni positive rispetto al 2020.

Auto sportive

La Ford Mustang è stata ancora una volta l'auto sportiva più venduta al mondo, ma ha perso il 15% delle vendite rispetto al 2020, consentendo alla Dodge Challenger di sfidarla. La Porsche 911 si è piazzata terza, con un 13% di crescita. La richiesta della Chevrolet Corvette è salita del 53%, lasciando la piccola Mazda MX-5 in quinta posizione.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.