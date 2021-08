Lo stabilimento Ford di Colonia è uno dei primi aperti dal marchio statunitense nel Vecchio Continente e in questo 2021 ha celebrato il 90esimo anniversario dall'inizio delle attività. Il suo prodotto più celebre è la Ford Fiesta, ad oggi l'unico modello costruito nell’impianto da cui sono uscite nei decenni parecchie vetture di successo.

Tuttavia, le cose stanno per cambiare: la Casa ha infatti annunciato un investimento di ben 1 miliardo di dollari per fare di Colonia il suo centro europeo per la mobilità elettrica e iniziare con esso il complesso processo di transizione verso le energie pulite.

90 anni di attività

Lo stabilimento Ford di Colonia è il secondo ad essere stato costruito in Europa, dopo quello britannico di Dagenham, dalla casa americana ed è sorto con l’obiettivo di sfondare nel mercato tedesco e di lì in quello continentale. Nel maggio 1931, a meno di un mese dall’inaugurazione dell'impianto (avvenuta il 15 aprile), è iniziata la produzione della Ford Model A, il modello che negli USA aveva da poco sostituito la leggendaria T.

Per il decennio a seguire, la produzione della fabbrica si è concentrata su modelli destinati al solo mercato tedesco, come la Rheinland e la Köln, varianti dei modelli di produzione inglese, fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale.

Negli Anni '50 Ford ha ricominciato a produrre auto a Colonia: la ripresa ha assunto le linee moderne della Taunus e poi via via delle varie Capri e Granada, fino a che, nel 1979, è arrivata la Ford Fiesta, destinata a fare la fortuna della casa sul mercato europeo e a monopolizzare l'intera capacità dello stabilimento (con l'aggiunta di modelli derivati dalla stessa base come la prima Puma e la Fusion) di cui è diventata il simbolo.

Una fabbrica "5 in 1"

Dopo diversi ampliamenti, il complesso Ford di Colonia conta oggi cinque sezioni (assemblaggio, motori, trasmissioni, fonderia e stampaggio) ed ospita nel suo complesso la sede di Ford Europa. Oltre 4.000 persone lavorano nei vari reparti, in un’area che supera i 230.000 metri quadrati.

Il prodotto più famoso della "Ford Cologne" continua ad essere la Fiesta, che viene costruita in tutte le varianti destinate ai mercati europei. Sempre qui viene poi realizzato il celebre benzina turbocompresso 1.0 litri EcoBoost.

Centro per la mobilità elettrica Ford

Ford ha recentemente svelato il piano per trasformare Colonia nel suo centro per la mobilità elettrica europea. Il “Ford Cologne Electrification Center”, a cui, come già accennato, è stato destinato un investimento di 1 miliardo di dollari (oltre 800 milioni di euro). Questo stabilimento diventerà entro breve tempo la prima struttura del marchio interamente dedicata alle vetture a impatto zero in Europa.

La prima elettrica pura prodotta nel nuovo centro dal 2023 sarà la variante elettrica della Fiesta stessa, ma si parla anche della possibilità di iniziare la produzione di un secondo modello.

I tempi della transizione

Questo investimento è uno dei tasselli principali della transizione elettrica di Ford. La casa ha annunciato che entro il 2026 tutte le vetture passeggeri destinate al mercato europeo saranno elettriche, mentre entro il 2030 lo saranno invece tutti i veicoli prodotti.

La scheda di Colonia