Negli ultimi quattro anni abbiamo assistito al ritorno nei listini di alcuni nomi storici, su auto molto spesso ben diverse dalle proprie antenate, seppur con alcuni tratti di design inequivocabili.

Ford, per esempio, ha utilizzato il nome Puma per il suo nuovo piccolo crossover, i cinesi del Gruppo Saic Motor, invece, hanno scommesso su un intero marchio dal nome evocativo (MG) per introdurre in Europa alcune auto di produzione orientale. Ecco tutte le altre.

Alfa Romeo 33 Stradale

Il primo esempio che può venire in mente pensando a nomi evocativi su auto nuove, sia per questioni cronologiche che alfabetiche, è sicuramente la nuova Alfa Romeo 33 Stradale.

Anche se la sua piattaforma è direttamente derivata da quella della Maserati MC20, i designer hanno lavorato sodo per creare una carrozzeria dall'aspetto somigliante all'originale: la Tipo 33 Stradale di Arese, mostrata per la prima volta nel 1967.

BMW XM

Procedendo sempre in ordine alfabetico, il secondo nome storico riutilizzato in tempi recenti da un altro costruttore è XM, originariamente la denominazione del modello di punta di Citroen alla fine degli anni '80 e oggi il nome del SUV più potente di BMW, la BMW XM, appunto.

Fiat 600 elettrica

In Italia il nome "Seicento" ha sempre avuto un posto importante nella storia motoristica del Paese. La prima Fiat 600, infatti, è stata presentata nel 1955 come un'utilitaria un po' più grande della 500 e dotata del classico motore posteriore. Oggi lo stesso nome è stato scelto per equipaggiare il nuovo crossover di segmento B della casa.

Ford Puma

Ricordate la piccola coupé Ford Puma? Nel 2019 il nome è tornato, ma per equipaggiare il noto crossover Puma ormai campione di vendite in tutta Europa, basato sull'ultima Ford Fiesta.

Ford Bronco

La stessa Ford recentemente ha ritirato fuori dal cassetto anche il nome Bronco, dopo oltre 25 anni dalla fine delle vendite del progetto originale. Il design retrò della nuova generazione ne è uno dei tratti distintivi.

Lancia Delta

Il marchio Lancia sta tornando e con lui anche tutti quei nomi storici che da sempre lo hanno caratterizzato. Per esempio Ypsilon con la nuova utilitaria che sarà presentata nel 2024, oppure Gamma.

Lamborghini Countach LPI 800-4

Design retrò e nome retrò: è stata questa la formula per progettare la Lamborghini Countach LPI 800-4, l'hypercar di Sant'Agata Bolognese prodotta in soli 112 esemplari e ideata per riportare al presente il design di una delle più grandi leggende del marchio.

Opel Manta

Il brand Opel vuole avere nella sua gamma solo auto 100% elettriche a partire dal 2028. Per farlo ha bisogno di presentare diverse novità importanti nei prossimi anni, tutte con powertrain a zero emissioni e nomi ispirati ad auto storiche.

Tra queste, non dovrebbe mancare per esempio la Manta, una grande berlina strettamente imparentata con la nuova Peugeot 408 e basata sulla piattaforma STLA del Gruppo Stellantis.

Renault 4 e 5

Il duo di auto elettriche dall'aspetto retrò più noto del momento è costituito dalle nuove Renault 4 e Renault 5. La seconda sarà presentata nel 2024 con un aspetto molto simile al modello originale e alcuni elementi ripresi dalla famosa R5 Turbo.

La Renault 4, invece, dovrebbe essere presentata nel 2025, ma con un aspetto del tutto diverso rispetto all'auto degli anni '70.