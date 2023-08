Nel 2024 il Ford Bronco spegne 58 candeline ma di prepararsi alla pensione, lui, non ci pensa nemmeno. Anzi, per 25 anni non è stato sul mercato, dunque oggi è più in forma che mai e, per festeggiare il suo compleanno, si offre oltreoceano con alcune novità estetiche interessanti.

Il pezzo forte per il Raptor è il nuovo pacchetto Code Orange. No, Ford non vernicia l'intero fuoristrada di arancione, introduce piuttosto numerose finiture in questa tinta. Vediamole in dettaglio qua sotto e, ovviamente, nelle foto che arrivano fresche fresche dagli States.

Ancora più sfacciato

Nello specifico, il Code Orange viene applicato ai ganci di traino, agli anelli beadlock - cioè il sistema anti stallonamento - per le ruote e alla grande grafica a scacchi che ricopre la metà posteriore del fuoristrada. È possibile abbinarlo a qualsiasi colore, tranne l'Hot Pepper Red.

All'interno, il Code Orange è disponibile anche sulle cinture di sicurezza, a condizione che gli interni siano Black Onyx o blu e Black Onyx.

Se poi questo abbinamento è un po' troppo forte per voi, il Ford Bronco Raptor 2024 può essere ordinato anche con parafanghi in tinta con la carrozzeria. Inoltre, si aggiungono alla gamma colori del Raptor il verde Shelter e il blu Velocity.

Versione Raptor a parte, Ford offre alcuni aggiornamenti per gli allestimenti standard. Quattro nuovi disegni per i cerchi da 17 pollici sono disponibili attraverso Ford Performace, offerto in collaborazione con Method Race Wheels. Il touchscreen da 12 pollici sarà di serie su tutta la famiglia Bronco per il 2024, così come il sistema Sync 4 di Ford.

La nostra prova

La gamma italiana

Al momento non sappiamo se il pacchetto Code Orange sarà disponibile anche per l'Italia, dove chiaramente la Bronco ha un mercato meno ampio rispetto agli Stati Uniti. Dalle nostre parti, ci sono due versioni disponibili: la Outer Banks e la più estrema Badlands.

Si tratta di allestimenti full optional a cui si possono aggiungere degli accessori attraverso i canali aftermarket ufficiali e non. I prezzi vanno da 77.000 euro e arrivano a 81.000 euro.