Una è nata nel 1940 come mezzo militare per poi dare vita al nome che definisce le auto nate per il fuoristrada, la seconda ha visto la luce nel 1965 e dopo un oblio durato dal 1996 al 2020 è tornata tra noi, registrando un successo forse inaspettato anche ai vertici della Casa. Parliamo di Jeep Wrangler e Ford Bronco, fuoristrada duri e puri con passaporto statunitense.

Due modi di vedere gli stessi orizzonti, fatti di impegnative strade sterrate, sassi, fango e chi più ne ha, più ne metta. Ora che la Wrangler si è aggiornata è arrivato il momento di metterla a confronto con la Bronco che, a breve, arriverà per la prima volta in Europa tramite canali ufficiali. Pronti?

Gli esterni

Qui più che mai le forme seguono la funzione. Perché fare fuoristrada serio non chiede stili accattivanti, linee sportive, tetti sfuggenti e look da far girare la testa. Certo, anche l'occhio vuole la sua parte e quindi sia Jeep Wrangler sia Ford Bronco non disdegnano soluzioni di impatto, ma nulla che possa interferire con la loro missione: andare là dove le altre auto devono fermarsi.

Jeep Wrangler 2023, vista laterale

Ecco quindi muso, posteriore e fiancate perfettamente verticali con il terreno, per aiutare la percezione degli ingombri, altezza da terra superiore a quella dei vari SUV, pneumatici studiati per "aggrapparsi" al terreno e la possibilità di avere una miriade di accessori utili per la vita in fuoristrada. Verricelli, luci supplementari, snorkel e via dicendo.

Ford Bronco, vista laterale

Anche a livello di dimensioni Wrangler e Bronco abbastanza simili: 4,88 metri di lunghezza per la prima, 4,81 per la seconda. Ed entrambe sono disponibili anche in versione 3 porte, non commercializzata però in Europa.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Altezza da terra Jeep Wrangler 4,88 1,89 1,82/1,9 3 23,2/25,2 Ford Bronco 4,81 1,92 1,82/1,99 2,94 21/33

Gli interni

Va bene la vita in fuoristrada, ma il comfort non può essere messo da parte. Così Jeep Wrangler e Ford Bronco mettono sul piatto tanta tecnologia. E non solo.

La prima con il restyling ha guadagnato il nuovo monitor centrale da 12,3" per il sistema di infotainment UConnect 5 da 12,3”, a migliorare praticamente ogni aspetto rispetto alla precedente versione. Piena connettività, grafica ad alta risoluzione, nuovi menù e - per ora solo per il mercato statunitense - navigatore satellitare in grado di mostrare indicazioni per percorsi in fuoristrada.

Jeep Wrangler 2023, gli interni Ford Bronco, gli interni

Un upgrade tecnologico per tenere il passo della Bronco, con i suoi interni funzionali dominati dal monitor centrale da 12" per il sistema Sync4, anch'esso connesso e con le funzionalità già descritte per la Wrangler.

Tecnologia a parte gli abitacoli non sono certo spartani, ma rimangono studiati per la vita all'aria aperta e per scorribande in offroad. Maniglie sparse qua e là per evitare di venire sballottati a destra e a manca, plastiche per lo più rigide, comandi fisici per il climatizzatore e vari vani porta oggetti.

Meccanica e motori

Trazione integrale e telaio a longheroni. I veri fuoristrada si fanno così e così sono sia Jeep Wrangler sia Ford Bronco. Non poteva essere altrimenti. A distinguerle c'è la gamma motori. Ma ci arriviamo con calma.

Jeep Wrangler 2023, il frontale Ford Bronco

Prima guardiamo alla meccanica e alle modalità di guida. La Wrangler mette sul piatto varie opzioni, prima di tutto per la trazione con che permette di scegliere tra quella a due ruote motori all'integrale con ridotte. A seconda dell'allestimento poi si possono avere soluzioni più o meno "selvagge" come il differenziale posteriore a slittamento limitato Trac-Lok, barra stabilizzatrice sganciabile, altezza da terra maggiorata e così via.

Soluzioni presenti anche sulla Bronco che si affida al sistema G.O.A.T. (goes over any terrain) e le sue varie modalità per passare senza impaccio su ogni tipo di terreno. Esattamente come la Wrangler è disponibile in differenti versioni, da quelle più "civilizzate" a quelle più estreme. Fino ad arrivare alla cattivissima Raptor.

Jeep Wrangler 2023 Ford Bronco

E qui è il caso di iniziare a parlare di motori. Negli Stati Uniti la Wrangler è disponibile con differenti unità dal 2.0 turbo benzina 4 cilindri da 270 fino ad arrivare all'esagerato V8 di 6,4 litri da 470 CV, passando per la versione plug-in (chiamata 4xe) da 380 CV. Quest'ultima sarà la sola scelta per il mercato europeo.

Per la Bronco invece si parte dai 274 CV del 2.3 Ecoboost e si arriva ai 400 e passa del V6 biturbo di 3,6 litri della Bronco Raptor. Non c'è invece traccia di elettrificazione, ma in futuro potrebbe arrivare la Bronco elettrica, a sfidare la versione di serie della Wrangler Magneto. Chissà.

Modello Angolo di attacco (min/max) Angolo di uscita (min/max) Angolo di dosso (min/max) Profondità guado (cm) Motori (per Italia) Jeep Wrangler 47,4 27,8 40,4 86 PHEV 380 CV Ford Bronco 35,5/43,2 20/26,3 29,7/37 85/93 2.7 turbo benzina 335 CV

I prezzi

Finalmente il confronto tra Jeep Wrangler e Ford Bronco può essere fatto anche in base ai prezzi: il fuoristrada dell'Ovale Blu infatti verrà commercializzato - in piccola serie - anche in Europa. Con listino molto simile a quello della rivale delle sette feritoie e gamma motori ridotta all'osso.

Jeep Wrangler 2023 Ford Bronco

Si parte infatti da 77.000 euro per la Outer Banks mentre la ancor più specialistica Badlands parte da 81.000 euro. Per entrambe è disponibile unicamente il 2.7 EcoBoost da 335 CV abbinato al cambio automatico a 10 rapporti.

I prezzi della Jeep Wrangler si riferiscono per ora alla versione pre restyling e partono da 85.500 euro per la Sahara e da 86.900 per la Rubicon. Anche in questo caso, come detto, la non c'è scelta per quanto riguarda la motorizzazione, potendo avere unicamente il plug-in da 380 CV.