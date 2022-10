La mitica Renault 4 è rinata recentemente come 4EVER Trophy, un concept con stile da dune buggy mostrato al Salone di Parigi.

Sotto l’aspetto da fuoristrada si nascondono le vere forme del modello di serie, ossia un SUV di segmento B che esordirà in Europa nel 2025 con motorizzazioni solo elettriche. Il nostro render dà un’idea di come potrebbe essere nella sua veste definitiva.

Citazioni dal proprio passato

Avevamo immaginato la Renault 4 già lo scorso giugno con un’altra ricostruzione grafica, ma il prototipo presentato a Parigi ci ha dato l’occasione per rimettere mano al render.

In ogni caso, il SUV confermerà delle linee estremamente squadrate e regolari (una sorta di tributo al design semplice della prima 4), con archi passaruota molto grandi per esaltare il senso di solidità e robustezza. Nel frontale troveremo una calandra piatta in nero lucido con fari a forma di pixel con – forse – animazioni specifiche per lo sblocco delle portiere e per l’avvio della ricarica.

Ci aspettiamo anche cerchi in lega generosi da 18” o 19” negli allestimenti più completi, mentre il tetto e gli specchietti potrebbero essere neri in contrasto col resto della carrozzeria. Infine, il posteriore dovrebbe riprendere il design inclinato del concept, il quale s’ispira alla 4 originale.

Previsti 140 CV e due varianti

Per quanto riguarda la meccanica, sappiamo che la Renault 4 arriverà un anno dopo la 5 (prevista intorno al 2024). Dalla compatta elettrica, il B-SUV erediterà la piattaforma CMF-BEV, una versione per modelli EV ricavata dalla CMF-B utilizzata attualmente per Captur e Clio.

Sviluppata nell’impianto ElectriCity nel Nord della Francia, la Renault dovrebbe avere una batteria da 42 kWh (sviluppata insieme ad Envision AESC e Verkor con tecnologia al litio e ossido di nickel-manganese-cobalto), mentre la potenza del singolo motore elettrico dovrebbe essere di 140 CV. L'autonomia, invece, dovrebbe essere di circa 400 km.

Data la presentazione del concept con look da fuoristrada, comunque, non saremmo sorpresi di vedere delle versioni più potenti a trazione integrale. Questo modello, però, potrebbe essere marchiato Alpine, la quale nei prossimi anni vedrà una gamma di modelli elettrici sempre più grande.

Renault 4 Furgonette, il teaser

E, sempre a proposito di varianti speciali, Renault avrebbe già promesso un veicolo commerciale con tetto rialzato e vano di carico più ampio per raccogliere l’eredità della R4 Furgonette.