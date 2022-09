La versione definitiva della Renault 5 elettrica, ispirata alla concept mostrata a inizio 2021, deve ancora mostrarsi e con i festeggiamenti per i 50 anni dalla nascita della 5 originale il 2022 potrebbe essere l'anno buono. Chissà. Intanto la piccola elettrica della Losanga si prepara a diventare ancora più cattiva, come testimoniato da un'immagine teaser che la mostra montare un gigantesco alettone posteriore.

"Si ispira al mondo dei videogiochi" dice il breve comunicato stampa, aggiungendo "combinerà una straordinaria esuberanza con prestazioni di alto livello". Certo, rimarrà solo e unicamente una showcar, ma da lei potrebbe nascere in futuro una versione sportiva della Renault 5 elettrica, magari firmata Alpine.

Triplo debutto

La presentazione in anteprima mondiale è attesa per il 22 settembre online, mentre il 24 e 25 dello stesso mese sarà esposta al Chantilly Arts & Elegance Richard Mille, per poi presenziare allo stand Renault al Salone di Parigi 2022. Solo tra una settimana circa quindi conosceremo le specifiche tecniche della Renault 5 elettrica nel suo abito più sportivo, le cui modifiche estetiche rispetto alla versione normale sono ben evidenti, alettone a parte.

Si notano infatti le luci posteriori a sviluppo orizzontale e non più verticale, i passaruota allargati all'inverosimile, la gabbia sistemata in abitacolo, i sedili da corsa e l'assetto estremamente ribassato. Anche il frontale è ben stravolto, con una barra luminosa a LED che unisce i gruppi ottici sistemati nella parte inferiore.



Eccessi tipici da concept che non troveranno mai applicazione nella realtà, anche se potrebbe essere un'ottima "palestra" per la Renault 5 firmata Alpine più volte rumoreggiata, per la quale dovrebbe esserci un motore elettrico da 204 CV accoppiato all'asse posteriore, assieme a specifiche estetiche dedicate.