Renault prepara una nuova vita per la Scenic. L’iconica monovolume (adattatasi ai tempi evolvendosi in crossover) tornerà nel 2024 con uno stile innovativo e, soprattutto, solo in versione elettrica.

La Losanga ha già offerto un'anticipazione del modello presentato la Scenic Vision Concept lo scorso maggio. E proprio da questo prototipo siamo partiti nella realizzazione del nostro esclusivo render.

Così sfida la ID.4

Secondo le ultime indiscrezioni, la nuova Scenic dovrebbe mantenere in larga parte le forme spigolose e squadrate del concept. In sostanza, dovrebbe esserci un netto cambio di rotta rispetto alla precedente generazione, la quale si caratterizzata per un design più morbido e sinuoso.

Inserita nel segmento C e concorrente di Volkswagen ID.4, alla base della Renault dovrebbe esserci la stessa piattaforma CMF-EV, già vista sulla Megane E-Tech. Rispetto alla “sorella minore”, però, la Scenic dovrebbe offrire una maggiore spaziosità per passeggeri (anche se dovrebbe essere disponibile solo a 5 posti) e bagagli e una tecnologia di bordo ancora più avanzata.

Almeno due batterie e (forse) la trazione integrale

A differenza della Scenic Vision che era equipaggiata con un particolare powertrain ibrido elettrico/idrogeno, la nuova Scenic sarà una BEV pura.

Renault Scenic Vision Concept

In linea di massima, la Renault dovrebbe ereditare le soluzioni presenti sulla Nissan Ariya. Probabile, quindi, l’adozione di una batteria da 40 kWh (per le versioni entry level con autonomia intorno ai 350-370 km) e di una variante più potente da 60 kWh capace di offrire percorrenze e prestazioni più elevate.

Da capire se anche la Scenic verrà equipaggiata con la batteria da 87 kWh e il motore da 306 CV offerto sull’Ariya.

Non mancheranno le funzioni di ricarica rapida per passare dal 15% all’80% in circa 30 minuti e numerosi sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione.

Teoricamente, la piattaforma consentirebbe la presenza di un powertrain a trazione integrale. Ecco perché non è da escludere a priori una possibile versione a quattro ruote motrici, magari rispolverando il badge RX4.