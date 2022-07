Quali sono le domande più frequenti sulla Renault Megane E-tech Electric? Cosa cerca un utente quando prende in mano il proprio smartphone, o accende il suo pc? Per cercare di offrire delle risposte chiare e definite, è nato F.A.Q, Frequently Auto Questions. Senza indugi quindi, iniziamo!

Renault Megane elettrica: prezzo

Il prezzo della Renault Megane E-tech Electric parte da 36.800 euro. Si tratta della versione base, la Equilibre, con il pacco batteria da 40 kWh. Per chi volesse la versione Techno bisogna raggiungere quota 39.300 euro, mentre la Iconic, la top di gamma, ha un prezzo di partenza di 42.300 euro. Qualora vogliate però anche la versione da 60 kWh, i prezzi cambiano ulteriormente con la Techno che parte da 42.300 euro, e la Iconic da 45.300 euro.

RENAULT MEGANE E-TECH ELECTRIC - I prezzi Equilibre 36.800 Techno 39.300 42.300 (60 kWh) Iconic 42.300 45.300 (60 kWh)

Renault Megane elettrica: le offerte

Valutando quello che è il periodo storico attuale, una Renault Megane E-Tech Electric da 60 kWh in allestimento Techno, con un finanziamento di 3 anni e un anticipo di 8250 euro ha una rata di circa 240 euro. A questo link potete trovare ulteriori informazioni.

Renault Megane elettrica: dimensioni

Le dimensioni della Renault Megane E-tech Electric recitano 4,20 metri di lunghezza, 1,76 di larghezza, 1,50 di altezza. In pratica, per rimanere sempre all'interno dei "confini" della Losanga, quest'auto è grande come una Renault Captur, mentre all'interno però ha uno spazio confrontabile con quello di una Renault Kadjar, dunque un SUV lungo 4.48 metri.

Questo è merito della piattaforma nativa elettrica che permette di avere anche un passo - la distanza tra asse anteriore e asse posteriore - di 2.68 metri. All'interno quindi ci si può sedere comodamente, grazie anche all'assenza di gradini centrali figli di una ipotetica trasmissione.

In tema di dimensioni, importante sottolineare quelle del bagagliaio: 440 litri con anche una botola per inserire i cavi di ricarica, fattore questo da non sottovalutare.

RENAULT MEGANE E-TECH ELECTRIC: DIMENSIONI Lunghezza 4.20 metri Profondità 1.76 metri Altezza 1.50 metri Passo 2.68 metri Capacità Bagagliaio 440 litri

Renault Megane E-tech Electrica: quando esce

Domanda capziosa: la Renault Megane E-Tech Electric è già in vendita nelle concessionarie.

Renault Megane E-Tech Electric: motore e ricarica

Partiamo dalla scheda tecnica del motore, dunque dal sincrono a rotore inverso posizionato anteriormente, in grado di erogare 218 CV di potenza e un valore di coppia massimo di 300 Nm. La trazione è ovviamente anteriore, a livello sospensivo, questo crossover monta un Macpherson all'anteriore e un multilink al posteriore.

Il caricatore si trova in posizione anteriore, e ha 130 kW di potenza massima in corrente continua (85 la versione da 40 kWh), ma soprattutto 22 kW in corrente alternata. Ciò significa che, a differenza della maggioranza delle auto elettriche - che carica a 7.4 o 11 kW in CA - la Renault può caricare fino al doppio della velocità sulle cosidette colonnine Quick.

Renault Megane elettrica: difetti

Il bagagliaio ha un gradino troppo pronunciato e questo rende più difficoltosa l'operazione di carico e scarico.

ha un gradino troppo pronunciato e questo rende più difficoltosa l'operazione di carico e scarico. La visibilità posteriore alla guida non è ottimale. Fortunatamente però, è disponibile un sistema di telecamere a 360° per svolte e manovre.

posteriore alla guida non è ottimale. Fortunatamente però, è disponibile un sistema di telecamere a 360° per svolte e manovre. Il vano per contenere lo smartphone e caricarlo tramite induzione si trova in una posizione che - talvolta - può risultare scomodo per il ginocchio destro

Le bocchette di areazione sono un po' troppo piccole.

Quanto impiega per arrivare da 0 a 100 km/h?

Risposta telegrafica: 7,4 secondi.

Renault Megane E-tech Electric: quanto pesa?

Il peso a vuoto della Renault Megane E-tech Electric è pari a 1624 kg. Un valore buono per un'auto elettrica da 60 kWh sfruttabili. Per offrire un'idea più chiara, possiamo prendere a paragone due auto simili come la Volkswagen ID.3 o la Peugeot e2008. La prima - con una batteria da 58 kWh sfruttabili - pesa circa 100 chilogrammi in più, mentre la seconda pesa 1548 kg, considerando però come il pacco batteria - elemento cardine per il peso di una EV - sia pari a 47 kWh sfruttabili.

Come si guida?

Partiamo dalla posizione di guida, incassata nella triangolazione seduta-pedali-volante nonostante la natura da crossover di questa Megane E-Tech Electric. La visuale anteriore è tutto sommato buona: si percepiscono bene i limiti del cofano, anche grazie agli sbalzi molto contenuti.

Come detto sopra, la trazione è anteriore e - solitamente - auto con questo schema tecnico offrono un diametro di sterzata peggiore rispetto a una trazione posteriore. In questo caso invece, il diametro di sterzata è di 10,4 metri, un valore davvero molto buono che permette svolte su vie strette senza particolari manovre o difficoltà.

Più in generale è un’auto tuttofare, immediata e facile da guidare. Può offrirti una guida rilassata, una guida briosa nel traffico ma può offrire anche una dinamica relativamente divertente, grazie ai driving mode che permettono di cambiare l'erogazione di potenza e coppia.

E' evidente come un certo quantitativo di rollio sia presente, ma i cerchi da 20 pollici mitigano l'effetto, riuscendo a trovare un giusto compromesso. Non ci sono poi mappature di rigenerazione, ma dei paddle dietro il volante che permettono di incrementare o diminuire il quantitativo di coppia negativa.

È pericolosa in caso di incidente?

Rispondiamo con il punteggio ottenuto dall'ente di valutazione Euroncap: 5 stelle. Punteggi molto buoni in caso di impatto per conducente, per i passeggeri e anche per gli utenti vulnerabili in strada.

Adulti: - 85 %

Bambini: - 88 %

Pedoni: - 65 %

Assistenti: - 79 %

C’è inoltre da sottolineare anche il lavoro degli Adas: l’assistente alla velocità lavora in maniera “adeguata”, così come la frenata automatica di emergenza. Il sistema di supporto alla corsia corregge lo sterzo se l’auto sta uscendo dalla corsia e può intervenire in maniera più aggressiva in situazioni più critiche.

Va bene per fare viaggi lunghi?

Non ci sono motivi per cui non possa affrontare viaggi lunghi. Chiaramente serve ricaricare in un percorso che supera i 300 chilometri, ma dal canto suo, la Megane E-Tech Electric ha un sistema operativo Android Automotive.

Ciò significa che gli ingegneri della casa francese hanno potuto sviluppare un software che, una volta pianificata una tratta, analizza in maniera autonoma il quantitativo di soste da effettuare, il luogo, indicando quanta potenza e - soprattutto - quanto tempo dover rimanere, offrendo anche una stima chiara di quanta energia residua rimarrà al termine della carica e all'arrivo a ogni stallo. Un lavoro non dissimile rispetto a quanto fa Tesla con i suoi supercharger. In questo caso però, si può sfruttare anche Google Assistant, l'assistente vocale.