Se oggi date un’occhiata al listino Renault, troverete due Megane: una endotermica - anche in versione ibrida plug-in - e una completamente elettrica, la Renault Megane E-Tech Electric. A livello stilistico sono due auto simili, sì, ma al tempo stesso diverse tra loro che, almeno per ora, convivranno in una sorta di simbolico passaggio di testimone per rendere graduale la transizione della Casa verso l'elettrico.

La nuova EV è già ordinabile nelle concessionarie in due diverse potenze, 130 o 220 CV, e due tagli di batteria, 40 o 60 kWh. L'abbiamo provata in Spagna, tra le splendide strade collinari nei dintorni di Malaga: vediamola nel dettaglio.

Esterni | Interni | Guida | Curiosità | Prezzi

Esterni

A guardarla da fuori, la Renault Megane E-Tech Electric è una via di mezzo tra una hatchback tradizionale e un crossover compatto simil coupé, lunga poco più di 4 metri e 20, alta 1 metro e mezzo, larga quasi 1 e 80 e con un passo decisamente generoso di 2 metri e 70. Gli sbalzi sono ridotti e le ruote ai quattro angoli della carrozzeria, soluzione adottata sia per massimizzare l’abitabilità che garantire più stabilità in marcia e resa possibile grazie alla nuova piattaforma CMF-EV frutto dall’alleanza Renault Nissan Mitsubishi e specifica per le auto a batteria.

Crossover o meno, non si può dire che questa nuova Megane non abbia carattere: le forme sono muscolose e i tratti decisi, con linee morbide che si alternano a più nette: è decisamente moderna e i passaruota bombati insieme ai paraurti frastagliati le danno anche un bel tocco di sportività. Guardandola di profilo è filante, grazie anche ai grandi cerchi che arrivano a 20” e alle maniglie a filo carrozzeria. Ci sono poi dettagli molto particolari che ne arricchiscono il design, come il faro posteriore composto da filamenti micro-ottici tagliati al laser dall’effetto 3D e il nuovo logo Renault, che proprio qui fa il suo debutto ufficiale.

Interni

Dentro, la rivoluzione continua. La tecnologia ne fa da padrona con i due schermi di strumentazione (12,3”) e infotainment (12") posizionati a L rovesciata che catturano lo sguardo appena ci si accomoda in abitacolo. Il sistema operativo è completamente nuovo ed è stato sviluppato in sinergia con Google: questo significa poter collegare alla macchina la propria casella mail e sincronizzare il calendario, ascoltare la musica con Spotity, interpellare direttamente l'assistente vocale Google e sfruttare la navigazione Maps con la stessa interfaccia che ritroveremmo sul nostro smartphone, intuitiva, semplice ed efficace. Vi farà quasi dimenticare della compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Per quanto riguarda il software, la grafica è stata rinnovata completamente rispetto ai sistemi operativi Renault degli ultimi anni, è reattivo e le icone dei sottomenù sono grandi e colorate oltre che personalizzabili nella posizione. Se escludiamo qualche plastica poco lavorata nella parte bassa o dietro al volante, in tutto l'abitacolo si alternano diversi tra materiali inediti e riciclati che rendono l'atmosfera accogliente. Di base, la plancia è rivestita in tessuto, ma sull'allestimento top di gamma lascia il posto all'ecopelle o all'alcantara e si possono avere anche inseriti in legno.

Le finiture sono buone così come gli assemblaggi, e fanno sempre piacere quei dettagli come le tasche delle portiere rivestite all'interno che sembrano di poco conto ma che alla fine fanno la differenza nell'utilizzo quotidiano. È buona anche l'organizzazione dello spazio interno sia per gli oggetti, con una serie di vani modulabili che sono stati ricavati in basso sul tunnel centrale, che per i passeggeri: peccato che dietro con i vetri oscurati non entri troppa luce e che il tetto panoramico non si possa avere nemmeno a richiesta.

A guardarla da fuori non si direbbe ma la E-Tech Electric è più corta rispetto alla Megane endotermica di circa 14 cm. Il bagagliaio è più grande e parte da una capacità minima di 440 litri, un valore tra i migliori della categoria. All'entrata in gradino sulla soglia è importante ma, a richiesta, possibile avere una comoda paratia mobile per alzare il fondo e, per la gestione del carico, ci sono due ganci e quattro anelli. Non c'è però alcun pozzetto anteriore: in Renault hanno deciso di montare davanti il motore elettrico e tutte le componenti più ingombranti per non andare ad intaccare abitabilità interna e capacità di carico posteriore.

Guida

La Renault Megane è sempre stata una macchina bella da guidare per cui queste nuove forme da "simil crossover" potrebbero far storcere il naso. L’apparenza però inganna e, questo, ne è l’esempio perfetto, perché il pacco batterie posizionato sotto il pianale ha permesso di abbassare di 9 cm il baricentro a tutto vantaggio del coinvolgimento alla guida. Sulla piattaforma CMF-EV è stato effettuato un lavoro specifico per consentire alla macchina di coniugare la vivacità data dall'elettrico ad un telaio rigido senza però comprometterne il comfort, e questa caratteristica si nota immediatamente già dopo i primi chilometri.

La Megane è piatta in curva, stabile al retrotreno grazie al Multilink posteriore e al passo lungo e reattiva all'anteriore, e fa capire molto bene quando le gomme da 215 - se scegliete il cerchio da 20 - si avvicinano al limite di tenuta. È rigida di taratura ma gli ammortizzatori lavorano bene copiando il fondo anche in compressione ed estensione, soffrendo un po' solo sulle asperità più pronunciate. Tra le cose che mi sono piaciute di più c'è sicuramente lo sterzo, dalla giusta pesantezza e preciso, con qualche piccolo vuoto al centro ma lineare.

Il servosterzo è elettrico e gli ingegneri hanno lavorato sul rapporto di demoltiplicazione, sceso a 12, per renderlo più diretto: c'è da dire però che, a meno che non si pennellino le curve al millimetro, per il momento si sente chiaramente l’intervento dei controlli elettronici che lavorano per gestire tutta la coppia davanti quando si curva anche a velocità non esagerate. In quest'ultima fase dello sviluppo, gli ingegneri stanno lavorando sull’ottimizzazione dell’elettronica ma, già adesso, la Megane è una delle elettriche più coinvolgenti e divertenti da guidare. E il merito è anche del peso che supera di poco i 1.600 kg.

La protagonista di questa prova è la versione più potente, con un motore sincrono a rotore avvolto da 218 CV e 300 Nm di coppia massima scaricati a terra attraverso le ruote davanti. Ad alimentare il tutto una batteria agli ioni di litio da 60 kWh ma, volendo, la si può avere anche da 40. La risposta dell’acceleratore cambia a seconda della modalità di guida, lo 0-100 viene completato in poco più di 7 secondi e la spinta è sempre lineare e fluida. Dalle palette dietro il volante è possibile regolare il freno motore su quattro livelli: si va dallo scorrimento massimo senza la minima decelerazione a una guida quasi a singolo pedale.

Non si tratta infatti del classico sistema One Pedal perché la Megane, impostando la rigenerazione sul livello più alto, rallenta molto ma non arriva mai a fermarsi per cui, in ogni caso, alla fine bisogna ricorrere alla frenata meccanica. Sulle belle strade collinari del test, un misto veloce, è stato comodo utilizzare i paddle per caricare l’anteriore e avere un appoggio maggiore in curva, e più volte in questo frangente hanno stupito la stabilità e l’agilità della macchina, qualità quest’ultima difficile da trovare su gran parte delle elettriche sul mercato.

La posizione di guida è ottima, il volante ha una bella escursione sia in profondità che in altezza e la seduta è piuttosto bassa e incassata. La visibilità è molto buona davanti e di lato, meno di tre quarti perché in montanti sono tutti piuttosto massicci. Dietro, il lunotto è stretto, ma è comoda la possibilità di scegliere letteralmente che specchietto utilizzare: se il tradizionale specchio, o quello digitale, utile anche quando si viaggia a pieno carico. In fase di parcheggio, poi, il sistema di telecamere a 360° da una bella mano e la risoluzione è ottima, e la leva del cambio sul piantone dello sterzo permette manovre immediate.

Curiosità

La batteria della Megane E-Tech Electric è prodotta da LG, è alta solo 11 cm ed è disposta sotto il pianale: quella da 40 kWh è composta da 8 moduli da 24 celle ognuno, disposte su un solo strato; quella da 60 invece da 12 moduli da 24 celle ognuno, disposte su due strati. In entrambi i casi, le dimensioni della batteria restano invariate così come la garanzia: 8 anni o 160.000 km.

Per quanto riguarda la potenza di ricarica, in corrente alternata tocca un picco di 22 kW in assorbimento, che diventano 85 o 130 in continua a seconda del taglio della batteria. L’autonomia dichiarata secondo il ciclo di omologazione WLTP è di 300 km per la prima, fino a 470 per la seconda. Capitolo tempi di ricarica dallo 0 al 100%: in corrente alternata si va dalle 20 alle 30 ore alla classica presa domestica da 2,3 kW e si sta tra le 6 e le 9 ad una colonnina da 7,4. Sfruttando il caricatore da 22 i tempi scendono a circa 2-3 ore, mentre in corrente continua è possibile ricaricare completamente la batteria in circa 1 ora.

Prezzi

La Megane E-Tech Electric è già ordinabile nelle concessionarie con le prime consegne da aprile 2022. I prezzi partono da 37.100 euro, sconti e incentivi esclusi, per la 130 CV con batteria da 40 kWh, con il top di gamma che è rappresentato dalla 220 CV con batteria da 60 kWh in allestimento Iconic a 47.700 euro. Renault ha anche previsto formule alternative all'acquisto con anticipo e rate mensili da 300 euro in su.

La dotazione è buona già sull'allestimento base dato che di serie ci sono per esempio i cerchi in lega da 18", i fari full LED, l’ingresso keyless, il cruise control, la frenata automatica d'emergenza, il climatizzatore manuale, la strumentazione da 12,3", il monitor centrale da 9", la retrocamera e il riconoscimento dei segnali stradali. Sull'intermedio, ecco i cerchi da 20", lo schermo centrale da 12", il clima bizona, i vetri oscurati e la piastra per la ricarica dello smartphone. Infine, sul top di gamma si aggiungono la plancia con inserti in legno, i sensori di parcheggio anteriori e laterali e i sedili in pelle a regolazione elettrica.

La Megane è anche connessa alla rete e in grado di ricevere aggiornamenti over the air per la quasi totalità dei software di bordo, ADAS compresi, e chi acquista l'auto può poi usufruire di una serie di servizi extra come, per esempio, il Mobilize Charge Pass che consente di pagare la ricarica con lo smartphone ad una vasta gamma di colonnine di diversi fornitori di elettricità senza dover sottoscrivere più abbonamenti. Sono previste anche tariffe agevolate per le ricariche sulla rete Ionity.

Renault Megane E-Tech, il listino completo