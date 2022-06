La Renault Megane E-Tech Electric non è solamente la nuova Megane in versione elettrica al 100%, ma è anche parte di quella rivoluzione o "Renaulution" che la Casa francese ha avviato a inizio 2021.

Con le forme da crossover a 5 porte che guarda oltre il concetto di hatchback e di familiare aggiungendo un po' di spirito coupé, la prima Megane elettrica è protagonista della nostra prova consumi reali. Nei 360 km del test la nuova francese a batteria ottiene un'ottima media di consumo di 12,30 kWh/100 km (8,13 km/kWh), complice anche il caldo estivo.

La spesa per il viaggio è pari ad appena 11,07 euro utilizzando la ricarica domestica, cifra che sale a 34,98 euro al prezzo pieno di una colonnina ultra fast tipo Ionity o Free to X.

Ottimo quinto posto nella classifica consumi

Molto bene si posiziona la Renault Megane E-Tech Electric nella classifica consumi reali che, lo ricordiamo ancora una volta, è il riferimento per confrontare i nostri consumi delle auto con un approccio relativo e non assoluto.

Con i suoi 12,30 kWh/100 km la Megane a batteria riesce a conquistare il quinto posto assoluto tre le elettriche provate, davanti a Nissan Leaf 40 kWh (13,1 kWh/100 km - 7,6 km/kWh), Skoda Enyaq iV 80 (13,3 kWh/100 km - 7,5 km/kWh), Cupra Born 58 kW 204 CV (13,7 kWh/100 km - 7,3 km/kWh) e BMW iX3 (13,8 kWh/100 km - 7,2 km/kWh), tutte provate a temperature estive.

Scattante, comoda e spaziosa

La vettura provata è una Renault Megane E-Tech Electric Techno EV60 220 CV Optimum Charge, allestimento intermedio con batteria da 60 kWh utilizzabili, cerchi da 20", trazione anteriore e 220 CV di picco. L'aggiunta della vernice metallizzata e dell'utile pack augmented vision & advanced driving assist porta il listino a quota 43.500, escluse le promozioni Renault.

Per poter avere l'incentivo statale fino a 5.000 euro con rottamazione occorre invece rinunciare a questi due optional o puntare su versioni diverse della stessa Megane E-Tech Electric.

Su strada la Renault Megane elettrica dimostra un comportamento equilibrato, agile e dinamico che può diventare molto scattante in modalità Sport. Il comfort di viaggio resta comunque sempre elevato, così come la capacità di carico del profondo bagagliaio e lo spazio a bordo. Bene gli ausili alla guida e lo specchietto retrovisore digitale che permette di avere un'ottima visuale nonostante il lunotto non particolarmente grande.

Oltre 400 km di autonomia vera

Nell'utilizzo quotidiano, a temperature attorno ai 30°, la Renault Megane E-Tech Electric conferma un'ottima efficienza elettrica unita a un'autonomia sempre rassicurante. Con un pieno di batteria è facile superare i 400 km di percorrenza, range che si riduce a circa 300 km in autostrada e può arrivare a 500 km su un percorso ideale da economy run.

La batteria da 60 kWh di capacità effettiva può fare affidamento su un caricabatteria interno da ben 22 kW di potenza, sopra la media delle concorrenti e utile per sfruttare al meglio le colonnine pubbliche e le wallbox in corrente alternata. La ricarica in corrente continua fino a 130 kW permette di fare il pieno piuttosto rapidamente da una stazione HPC.

I consumi e le autonomie nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 13,3 kWh/100 km (7,5 km/kWh)

450 km di autonomia

450 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 13,0 kWh/100 km (7,6 km/kWh)

456 km di autonomia

456 km di autonomia Autostrada: 19,1 kWh/100 km (5,2 km/kWh)

312 km di autonomia

312 km di autonomia Economy run: 10,2 kWh/100 km (9,8 km/kWh)

588 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Consumo Massa a vuoto Rapporto potenza/tara Renault Megane E-Tech Electric Techno EV60 220 CV Optimum Charge Elettrico 55 kW N.D. 1.636 kg 32,145 kW/T

Dati

Vettura: Renault Megane E-Tech Electric Techno EV60 220 CV Optimum Charge

Listino base: 42.300 euro

Data prova: 16/06/2022

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 37°/ Sereno, 31°

Prezzo carburante: 0,25 euro/kWh (elettricità per ricarica domestica) - 0,79 euro/kWh per ricarica HPC

Km del test: 874

Km totali all'inizio del test: 2.408

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 73 km/h

Pneumatici: Goodyear EfficientGrip Performance - 215/45 R20 95T XL R (Etichetta UE: A, B, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 12,30 kWh/100 km (8,13 km/kWh)

Computer di bordo: 12,30 kWh/100 km

Alla spina: - kWh/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 11,07 euro con la ricarica domestica (34,98 euro al prezzo pieno Ionity/Free to X)

Spesa mensile: 24,60 euro con la ricarica domestica (77,74 euro al prezzo pieno Ionity/Free to X) <800 km al mese>

Quanto fa con 20 euro: 650 km con la ricarica domestica (206 km al prezzo pieno Ionity/Free to X)

Quanto fa con un pieno: 488 km



