La Cupra Born è la prima auto elettrica del marchio sportivo spagnolo e interpreta in maniera originale il concetto di compatta a cinque porte e zero emissioni sulla base dell'architettura MEB del Gruppo Volkswagen.

Per capire come questa impostazione particolarmente dinamica nel look e nella guida si sposa con l'efficienza abbiamo deciso di sottoporre la Cupra Born alla prova dei consumi reali, ottenendo un'ottima media di 13,70 kWh/100 km (7,30 km/kWh) e in una spesa di appena 12,33 euro per l'elettricità utilizzata nel viaggio (ricarica domestica).

Se avessimo invece ricaricato la batteria della Born in una delle colonnine ultra fast HPC (tipo Ionity, Free to X o Be Charge) alla tariffa piena, la spesa per i 360 km del tragitto standard Roma-Forlì sarebbe salita a 38,96 euro.

Tra le migliori elettriche nei consumi

Grazie anche alle temperature estive della prova, la Cupra Born si posiziona così nella parte più alta e "nobile" della classifica consumi reali, categoria auto elettriche.

Con i suoi 13,7 kWh/100 km, la Born supera la BMW iX3 (13,8 kWh/100 km - 7,2 km/kWh) provata a temperature simili, oltre a Tesla Model 3 Standard Range Plus (14,7 kWh/100 km - 6,8 km/kWh), Tesla Model Y Long Range (15,8 kWh/100 km - 6,3 km/kWh) e Volkswagen ID.3 (17,2 kWh/100 km - 5,8 km/kWh), tutte testate a temperature più basse.

Meglio della Cupra Born hanno invece fatto Skoda Enyaq iV 80 (13,3 kWh/100 km - 7,5 km/kWh), Nissan Leaf 40 kWh (13,1 kWh/100 km - 7,6 km/kWh), Hyundai Kona Electric 64 kWh (12,0 kWh/100 km - 8,3 km/kWh) e Renault Zoe R135 (11,0 kWh/100 km - 9,0 km/kWh).

Assetto sportivo e divertente, ma non rigido

La Cupra Born provata è quella con batteria da 58 kWh netti utilizzabili e motore elettrico posteriore da 204 CV già dotata di serie di fari a LED, climatizzatore automatico bizona, sedili sportivi, infotainment su schermo da 12 e strumentazione digitale da 5,3". L'aggiunta di diversi utili pacchetti e optional come il Pilot Pack L, il Tech Pack M, il tetto panoramico in vetro, i cerchi da 20" e il colore metallizzato portano il listino poco oltre i 49.000 euro.

A questa cifra la Born è esclusa dagli incentivi statali, ma offre un'ottima qualità percepita, buone capacità di carico, uno stile grintoso e un comportamento stradale molto soddisfacente. Anche se i 204 CV elettrici non la rendono una sportiva esagerata, la Born si dimostra sempre divertente da guidare, con un assetto preciso e sicuro in ogni situazione, senza risultare troppo rigida.

Consumi bassi e costanti per un'autonomia di circa 400 km

Nell'utilizzo quotidiano, almeno con temperature ambientali vicine ai 30°, la Cupra Born dimostra un'ottima efficienza, con consumi costanti nei diversi percorsi affrontati, compresi quelli nel traffico cittadino o in autostrada.

Grazie alla batteria da 58 kWh effettivi la Born ha un'autonomia che oscilla tra i 300 e i 400 km, con punte teoriche oltre i 600 km in un percorso extraurbano ideale a velocità costante e moderata. La ricarica in corrente alternata fino a 11 kW di potenza è nella media, mentre quella in corrente continua fino a 120 kW permette di fare un pieno (10-80%) in poco più di mezz'ora.

I consumi e le autonomie nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 13,3 kWh/100 km (7,5 km/kWh)

435 km di autonomia

435 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 13,8 kWh/100 km (7,2 km/kWh)

417 km di autonomia

417 km di autonomia Autostrada: 18,2 kWh/100 km (4,3 km/kWh)

331 km di autonomia

331 km di autonomia Economy run: 10,0 kWh/100 km (9,3 km/kWh)

716 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Consumo Massa a vuoto Rapporto potenza/tara Cupra Born 58 kW Elettrico 70 kW N.D. 1.736 kg 38,653 kW/T

Dati

Vettura: Cupra Born 58 kW

Listino base: 41.100 euro

Data prova: 06/06/2022

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 35°/ Sereno, 23°

Prezzo carburante: 0,25 euro/kWh (elettricità per ricarica domestica) - 0,79 euro/kWh per ricarica HPC

Km del test: 1.033

Km totali all'inizio del test: 2.151

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 74 km/h

Pneumatici: Continental EcoContact 6 - 215/45 R20 95T XL + (Etichetta UE: A, A, 72 dB)

Consumi

Media "reale": 13,70 kWh/100 km (7,30 km/kWh)

Computer di bordo: 13,70 kWh/100 km

Alla spina: - kWh/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 12,33 euro con la ricarica domestica (38,96 euro al prezzo pieno Ionity/Free to X)

Spesa mensile: 27,40 euro con la ricarica domestica (86,58 euro al prezzo pieno Ionity/Free to X) <800 km al mese>

Quanto fa con 20 euro: 584 km con la ricarica domestica (185 km al prezzo pieno Ionity/Free to X)

Quanto fa con un pieno: 423 km



