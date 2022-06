La prima Skoda elettrica è la Enyaq iV, declinazione in chiave SUV medio/compatto della piattaforma MEB che già fa da base ad altri modelli a batteria del Gruppo Volkswagen.

La prova dei consumi reali era uno dei test a cui non avevamo ancora sottoposto la Skoda Enyaq, ma il SUV ceco a emissioni zero si rifà con gli interessi registrando un ottimo consumo medio di appena 13,30 kWh/100 (7,52 km/kWh) a temperature quasi ideali.

Questo significa che nel tratto standard di 360 km da Roma a Forlì la Enyaq iV ha speso appena 11,97 euro per il viaggio, considerando il costo della ricarica domestica (0,25 euro/kWh). Con una ricarica alle veloci colonnine pubbliche HPC in corrente continua tipo Ionity, Free to X o Be Charge il viaggio sarebbe invece costato 37,83 euro (0,79 euro/kWh).

Ottimi consumi per scalare la classifica

Col suo consumo medio di 13,30 kWh/100, la Skoda Enyaq iV 80 con singolo motore elettrico da 204 CV, trazione posteriore e batteria da 77 kWh effettivamente utilizzabili, entra nella parte più alta della classifica consumi per auto elettriche, superata di poco dalla Nissan Leaf 40 kWh (13,1 kWh/100 km - 7,6 km/kWh).

Nella stessa classifica la Enyaq si prende invece la soddisfazione di battere altri SUV e crossover elettrici come BMW iX3 (13,8 kWh/100 km - 7,2 km/kWh), Tesla Model Y Long Range (15,8 kWh/100 km - 6,3 km/kWh) e Kia e-Soul 64 kWh (15,9 kWh/100 km - 6,2 km/kWh), queste ultime due provate però a temperature inferiori. Davanti alla Enyaq iV rimane invece la più compatta Hyundai Kona Electric 64 kWh di prima generazione, con i suoi 12,0 kWh (8,3 km/kWh).

Tanto spazio e capacità di carico a emissioni zero

La vettura provata è una Skoda Enyaq iV 80 Executive che già di serie ha, oltre ad altri equipaggiamenti, cruise control adattivo, side assist, vernice metallizzata e navigatore. L'aggiunta dei bei cerchi in lega Betria da 21" e degli interni Eco Suite portano il prezzo di listino vicino ai 54.000 euro, promozioni escluse.

Per avere l'incentivo statale fino a 5.000 euro con rottamazione occorre invece puntare sulle versioni con potenza e batteria ridotta, le entry level Skoda Enyaq iV 50 e 60.

Davvero apprezzabile nella Skoda Enyaq iV è la grande disponibilità di spazio per passeggeri e bagagli, degna di un SUV "tradizionale" più che di un'elettrica. La praticità di utilizzo è grande, nella tradizione di Skoda, così come l'ergonomia del posto guida e dei comandi principali, mentre il motore da 204 CV risulta adatto a ogni situazione di guida e potente al punto giusto senza esagerare, così come l'ottimo assetto. Bene anche finiture, materiali e assistenti alla guida.

Fa anche 500 km. Bene la ricarica in corrente continua

Nella guida quotidiana la Skoda Enyaq iV dimostra sempre una grande efficienza e una scarsa propensione al consumo di elettricità. Quest'ultima, con una capacità effettiva di 77 kWh, permette di avere quasi sempre a disposizione un'autonomia tra i 400 e i 500 km, con un minimo attorno ai 300 km in autostrada e un raggio d'azione massimo che supera i 600 km nei percorsi extraurbani ideali da economy run.

La ricarica in corrente alternata arriva a 11 kW di potenza massima e non permette di sfruttare a pieno il potenziale di molte colonnine pubbliche, ma quella in corrente continua fino a 135 kW permette una comoda ricarica ultraveloce. Dal 5% all'80% di carica ha impiegato infatti 36 minuti da una colonnina Ionity.

I consumi e le autonomie nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 18,0 kWh/100 km (5,5 km/kWh)

423 km di autonomia

423 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 16,2 kWh/100 km (6,1 km/kWh)

469 km di autonomia

469 km di autonomia Autostrada: 23,2 kWh/100 km (4,3 km/kWh)

331 km di autonomia

331 km di autonomia Economy run: 10,7 kWh/100 km (9,3 km/kWh)

716 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Consumo Massa a vuoto Rapporto potenza/tara Skoda Enyaq iV 80 Executive Elettrico 70 kW N.D. 2.000 kg 33,735 kW/T

Dati

Vettura: Skoda Enyaq iV 80 Executive

Listino base: 50.500 euro

Data prova: 26/05/2022

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 33°/ Sereno, 23°

Prezzo carburante: 0,25 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 1.035

Km totali all'inizio del test: 12.165

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 75 km/h

Pneumatici: Bridgestone Turanza Eco Enliten - 235/45 R21 101T XL AO - 255/40 R21 102T XL AO (Etichetta UE: A, B, 71 dB - A, B, 72 dB)

Consumi

Media "reale": 13,30 kWh/100 km (7,52 km/kWh)

Computer di bordo: 13,30 kWh/100 km

Alla spina: - kWh/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 11,97 euro con la ricarica domestica (37,83 euro al prezzo pieno Ionity/Free to X)

Spesa mensile: 26,60 euro con la ricarica domestica (84,06 euro al prezzo pieno Ionity/Free to X) <800 km al mese>

Quanto fa con 20 euro: 602 km con la ricarica domestica (190 km al prezzo pieno Ionity/Free to X)

Quanto fa con un pieno: 579 km



