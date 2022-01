Dopo vari teaser "spalmati" negli ultimi mesi ecco la Skoda Enyaq Coupé in veste definitiva, il SUV coupé elettrico della Casa che si affianca alla Enyaq normale rappresentandone - non solo per la linea - la versione più sportiva. Se infatti il tetto discendente le dona maggior dinamicità, la Enyaq coupé aggiunge per la prima volta la sigla RS a una Skoda 100% elettrica, con la potenza dei 2 motori che arriva a 220 kW (299 CV).

Come la sorella poggia sulla piattaforma modulare MEB e sarà prodotta nello stabilimento di Mladá Boleslav. Ancora non si hanno indicazioni su prezzo, mentre in Italia gli ordini si apriranno in primavera con arrivo nelle concessionarie previsto nel corso dell'estate 2022.

Coupé vista cielo

Piattaforma comune e misure quasi simili: le dimensioni della Skoda Enyaq Coupé differiscono di poco dalla sorella con lunghezza di 4,65 cm, larghezza di 1,87 cm, altezza di 1,62 cm e passo identico di 2,76 cm. Anche il frontale è il medesimo, con la mascherina chiusa e i listelli verticali disponibili anche in versione illuminata - chiamata Crystal Face - con 131 LED. Al fianco i gruppi ottici full LED che sulle versioni Sportline ed RS di serie adottano la tecnologia a matrice di LED, assieme a dettagli specifici per la carrozzeria.

Skoda Enyaq Coupé iV Skoda Enyaq Coupé RS iV

Va da sé come le differenze si notino nella vista laterale, col tetto che a partire dal montante centrale inizia a scendere verso il posteriore finendo in un accenno di coda, dando al SUV elettrico Skoda una linea più affusolata e sportiva. Tetto che su tutte le versioni è panoramico e rappresenta il tetto panoramico più grande mai montato su una Skoda, con trattamento oscurante che permette di ripararsi dal sole senza bisogno di avere un tendalino elettrico.

Forme slanciate che, grazie anche al disegno dei cerchi (da 19" a 21") permettono alla Enyaq Coupé di far segnare un coefficiente aerodinamico di 0.234, migliore rispetto a quello della Enyaq SUV. Ne beneficia l'efficienza che, nel super test con 12 auto elettriche effettuato da InsideEVs a fine 2021 aveva incoronato la Enyaq come auto elettrica più efficiente tra le partecipanti.

Skoda Enyaq Coupé iV Skoda Enyaq Coupé RS iV

Stesso spazio

Il tetto in vetro permette alla Enyaq Coupé, tra le novità Skoda attese per il 2022, di avere un abitacolo ancora più luminoso, dove l'arredamento è quello già visto sulla sorella con forme più classiche, assieme a uno spazio identico per i passeggeri e bagagliaio che perde appena 15 litri con 570 litri di capienza.

La plancia presenta dunque lo stesso monitor da 5,3" per la strumentazione, sormontato dal proiettore per l'head up display a realtà aumentata, mentre al centro della plancia è sistemato il touchscreen da 13" per il sistema di infotainment. Sistema connesso con aggiornamento OTA e la possibilità di gestire da remoto alcune funzionalità del SUV coupé elettrico.

Skoda Enyaq Coupé RS iV, interni Skoda Enyaq Coupé iV, il bagagliaio

Per quanto riguarda i rivestimenti si può optare per diversi ambienti, dal tessuto alla pelle, passando per lana vergine e PET riciclata. Per le versioni più sportive Sportline ed RS sono previste soluzioni specifiche come dettagli in carbon look pedali in alluminio e sedili sportivi che, se si opta per la Design Selection “RS Lounge”, sono neri rivestiti in Tecnofibra Artvelours con profili e cuciture color lime.

Ripresi dalla Enyaq classica sono anche i vari sistemi di assistenza alla guida di Livello 2, dal cruise control adattivo al mantenimento attivo della corsia, passando per frenata d'emergenza, riconoscimento della segnaletica stradale e Park Assistant.

Skoda Enyaq Coupé, i motori

A livello di motori la Skoda Enyaq Coupé lascia per strada la versione meno potente 50 con l'offerta che parte quindi dalla versione 60, equipaggiata con un motore posteriore da 132 kW e 310 Nm alimentato da un pacco batterie con potenza effettiva di 58 kWh (nominale 62 kWh). Sono invece 77 i kWh effettivi (82 nominali) della batteria della Skoda Enyaq Coupé 80 iV, grazie ai quali si possono percorrere fino a 545 km con una ricarica, mossi da un motore posteriore da 150 kW.

Hanno invece 2 motori (uno per asse) e la trazione integrale le Enyaq Coupé 80x iV ed RS iV, con la stessa batteria da 77 kWh e potenze rispettivamente di 195 e 220 kW, con la seconda che vede aumentare la velocità massima fino a 180 km/h contro i 160 delle altre versioni, con 0-100 coperto in 6,5". Per lei e la versione Sportline è previsto inoltre un assetto ribassato di 15 mm all'anteriore e di 10 mm al posteriore.