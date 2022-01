Il 2022 di Skoda inizia subito con una novità sostanziosa: gennaio è infatti il mese del debutto di Enyaq Coupé, SUV elettrico dal profilo sportivo che raddoppierà l'offerta della nuova gamma elettrica, mentre tra i modelli "classici" vedremo l'atteso restyling del SUV compatto Karoq e l'anticipazione della quarta generazione dell'ammiraglia Superb.

Si tratta di tre novità in arrivo in altrettanti settori del mercato strategici per Skoda: il marchio ceco, a differenza di Volkswagen (che ha recentemente ridotto l'offerta di berline, annunciando la fine della produzione della Passat 3 volumi) punta ancora molto sulle auto a 4 porte e nelle wagon, pur investendo anche nelle tipologie più alla moda come appunto SUV e crossover.

Ecco dunque le novità Skoda per il 2022:

Skoda Enyaq Coupé iV

Nuovo modello totalmente inedito, Skoda Enyaq Coupé è anche il primo modello atteso dalla Casa di Mlada Boleslav in questo inizio di 2022, con reveal fissato per il 31 gennaio e arrivo in commercio qualche mese più tardi. Si tratta di una variante più profilata e sportiveggiante della prima elettrica di nuova generazione, la Enyaq appunto, la quale ha esordito con la classica carrozzeria familiare e ora raddoppia con questo SUV-Coupé.

Skoda Enyaq Coupé iV, le immagini teaser

Prototipi e rendering confermano linee e fisionomia molto vicine a quelle della concept Vision iV del 2019 e nell'attesa della presentazione la Casa annuncia misure analoghe a Enyaq, quindi 4,65 metri di lunghezza e 570 litri di bagagliaio, versioni a trazione posteriore o integrale a due motori, batterie da 58 o 77 kWh e potenze fino a 265 CV. La nuova Skoda Enyaq Coupé avrà però un Cx migliore che promette autonomie maggiori.

Nome Skoda Enyaq Coupé iV Carrozzeria SUV Coupé Motori Elettrici, 1 o 2 Data di arrivo 31 gennaio 2022 (presentazione) Prezzi da circa 39.000 euro (da confermare)

Skoda Karoq restyling

Il SUV compatto Skoda Karoq affronta, come ha fatto pochi mesi fa il più grande Kodiaq, il suo restyling di metà carriera: presentato il 30 novembre scorso e già in listino, anche se arriverà a tutti gli effetti a primavera inoltrata, andando ad arricchire la già generosa schiera dei SUV attesi nel 2022, si aggiorna senza stravolgimenti, nemmeno tra i motori.

Skoda Karoq 2022

Se le novità estetiche della Skoda Karoq 2022 si concentrano su ritocchi al frontale e alle fanalerie, mentre dentro le novità maggiori riguardano i nuovi sistemi infotainment, la gamma rimane invariata e per ora non prevede l'ingresso di motorizzazioni elettrificate. Restano quindi i benzina 1.0 e 1.5 TSi e diesel turbo da 2 litri, con potenze da 110 a 150 CV, e varie combinazioni con cambio DSG e (solo per i diesel) trazione integrale.

Nome Skoda Karoq Carrozzeria SUV compatto Motori Benzina e diesel Data di arrivo Maggio 2022 Prezzi da 27.100 a 40.200 euro

Skoda Superb

L'ammiraglia Skoda Superb avrà una 4a generazione: indicata come MY 2023, dovrebbe esordire e aprire l'ordinabilità nel corso di quest'anno, riproponendo le due configurazioni berlina e station wagon comuni a tutte le serie precedenti ad eccezione della prima.

Nuova Skoda Superb, le foto spia

Le prime informazioni trapelate parlano di misure ancora aumentate rispetto ai quasi 4,90 metri per 1,86 dell'attuale, di un maggior ricorso alle motorizzazioni ibride, anche plug-in, e con ogni probabilità dall'abbandono definitivo dei cambi manuali. Con lei, Skoda dovrebbe completare il calendario delle novità 2022.