Skoda punta tutto sull’intelligenza artificiale e inaugura l’AIM.Lab. La struttura nasce in collaborazione con la Technical University di Ostrava, in Repubblica Ceca, e si tratta di un vero e proprio laboratorio in cui sperimentare tante tecnologie relativa all’analisi dei dati e al machine learning.

L'AIM.Lab - acronimo di Artificial Intelligence in Manufacturing Laboratory (“Intelligenza Artificiale in Laboratorio di Manifattura”) - è situato nel campus dell'università e rappresenta una prima volta assoluta nell’industria automotive.

Gli obiettivi del progetto

La nascita del progetto rappresenta un ulteriore passo in avanti nei rapporti tra Skoda e l’Università di Ostava. Già dal 2019, infatti, le due realtà collaborano su nuove tecnologie nell’ambito dei sistemi di assistenza. Il piano è aperto anche a collaborazioni con altri partner industriali e cooperazioni con istituzioni quali IT Initiative Czechitas, un ente che promuove l’educazione femminile nell’ambito IT.

Uno dei progetti principali dell’alleanza tra Skoda e l’Università è il nuovo sistema di assistenza “Follow the Vehicle”. In pratica, l’obiettivo è sviluppare un sistema di guida autonoma in convoglio.

Il veicolo “battistrada” è guidato da una persona, la quale decide strada, velocità e corsia. I dati estratti dai movimenti “umani” vengono trasmessi via wireless al secondo veicolo controllato autonomamente e che segue a una distanza fino a 10 metri.

Non solo intelligenza artificiale

Allargando lo sguardo ai piani futuri di Skoda, la Casa desidera sviluppare un impianto ad hoc in Repubblica Ceca per la mobilità elettrica. Il primo esempio della strategia chiamata “Next Level – Skoda Strategy 2030” prevede la produzione di sistemi di batteria MEB per il SUV elettrico Enyaq iV nello stabilimento di Mladá Boleslav.

Skoda Enyaq iV (2021)

In generale, il piano si pone l’obiettivo di portare Skoda tra i primi 5 marchi automobilistici più venduti d’Europa entro il 2030. Per raggiungere questa quota, il brand ceco punta a presentare almeno tre nuovi modelli elettrici entro quell’anno e a vendere almeno il 50-70% di auto ad emissioni zero nella propria gamma. Intanto, una delle prime novità elettriche è la Enyaq Coupé iV, il SUV elettrico con la “coda”.