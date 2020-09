Come viaggiare comodi con famiglia e bagagli al seguito su di una maxi familiare ibrida plug-in che fa più di 50 km in elettrico? Un'auto appena arrivata sul mercato che risponde bene a questa esigenza è la Skoda Superb Wagon iV, protagonista della prova consumi reali Roma-Forlì.

Con un bagagliaio che può arrivare addirittura a 1.800 litri di capacità la familiare boema è fra le più grandi della categoria e una delle pochissime ricaricabili alla spina. Nel tratto canonico di 360 km la Superb Wagon ibrida plug-in porta a casa un bel risultato: 4,20 l/100 km (23,81 km/l) che equivalgono ad una spesa di 24,65 euro (21,61 euro di benzina + 3,04 euro di elettricità).

Nella Top 10 delle ibride plug-in

Nell'uscire da Roma la Skoda Superb Wagon iV ha percorso 53 km in modalità elettrica, valore apprezzabile per la tipologia di vettura e in linea con le altre plug-in provate recentemente. La batteria agli ioni di litio ha una capacità di 13 kWh.

Fotogallery: Skoda Superb Wagon iV

41 Foto

Nella classifica consumi reali, categoria ibride plug-in, questa Superb si posiziona per un soffio dentro la Top 10, dietro la Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 (4,05 l/100 km - 24,6 km/l) e davanti l'Audi A3 Sportback e-tron del 2015 (4,35 l/100 km - 22,9 km/l). Le uniche altre familiari plug-in provate sono lontane, come la Mercedes C 350 e Station Wagon del 2016 a quota 5,10 l/100 km (19,6 km/l) e la Volvo V90 T8 Twin Engine AWD Geartronic da 6,00 l/100 km (16,6 km/l).

218 CV e un bagagliaio senza fine

Oltre al bagagliaio lunghissimo e così capiente da poterci quasi "sparire dentro" (510-1.800 litri), la Skoda Superb Wagon iV impressiona per il tanto spazio disponibile per le gambe dei passeggeri posteriori che viaggiano praticamente su un'ammiraglia. Ottima anche la qualità dei materiali, l'ergonomia di posto guida e comandi, oltre alla sensazione di lusso e solidità che risulta evidente in ogni dettaglio costruttivo e progettuale.

Tutta questa praticità e cura dei dettagli si unisce al noto motore ibrido 1.4 TSI benzina + elettrico da 218 CV totali che danno un certo brio alla familiare da 1,7 tonnellate e la rendono "graffiante" con il cambio automatico DSG doppia frizione a 6 marce. La versione Style rientra come prezzo base nel limite previsto per gli incentivi 2020, ma la vettura in prova con vernice metallizzata, cerchi da 19", fari Matrix LED e Dynamic Chassis Control lo supera arrivando di poco oltre i 51.000 euro, salvo promozioni.

I 50 km elettrici ci sono sempre

Nelle prove con la batteria carica e guida in modalità elettrica la Skoda Superb Wagon iV se la cava piuttosto bene, garantendo quasi sempre un'autonomia a zero emissioni vicina ai 50 km. Solo esagerando con l'acceleratore o in autostrada si può rimanere sotto questa soglia di range elettrico.

I consumi a batteria carica

Traffico in città (Roma): 23,0 kWh/100 km (4,3 km/kWh)

55 km di autonomia

55 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 17,0 kWh/100 km (5,8 km/kWh)

75 km di autonomia

75 km di autonomia Autostrada: 25,0 kWh/100 km (4,0 km/kWh)

52 km di autonomia

52 km di autonomia Economy run: 13,0 kWh/100 km (7.6 km/kWh)

98 km di autonomia

98 km di autonomia Massimo consumo: 64,0 kWh/100 km (1,5 km/kWh)

19 km di autonomia

Batteria scarica? No problem

Quando la batteria è scarica i viaggi non diventano un problema economico, visto che il motore elettrico sfrutta una piccola riserva di energia sempre disponibile e si alterna al 1.4 benzina per ottenere consumi mai troppo alti. Come per le altre auto ibride plug-in con potenza elevata sfruttare tutti i CV a disposizione alza la media di consumo, ma la modalità elettrica riesce presto a riequilibrare il bilancio dell'efficienza.

I consumi a batteria scarica

Traffico in città (Roma): 7,0 l/100 km (14,2 km/l)

710 km di autonomia

710 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 6,3 l/100 km (15,8 km/l)

790 km di autonomia

790 km di autonomia Autostrada: 6,9 l/100 km (14,4 km/l)

720 km di autonomia

720 km di autonomia Economy run: 3,8 l/100 km (26,3 km/l)

1.315 km di autonomia

1.315 km di autonomia Massimo consumo: 25,0 l/100 km (4,0 km/l)

200 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC) Emissioni CO2

(WLTP) Skoda Superb Wagon iV Style Ibrido

(Benzina) 115 kW Euro 6d-ISC 38 g/km 35 g/km

Dati

Vettura: Skoda Superb Wagon iV Style

Listino base: 46.900 euro

Data prova: 04/09/2020

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 34°/Sereno, 26°

Prezzo carburante: 1,429 euro/l (Benzina) - 0,2341 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 966

Km totali all'inizio del test: 5.645

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 79 km/h

Pneumatici: Bridgestone Potenza S001 - 235/40 R19 96W (Etichetta UE: C, A, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 4,20 l/100 km (23,81 km/l)

Computer di bordo: 4,2 l/100 km

Alla pompa: 4,2 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 24,65 euro (21,61 euro di benzina + 3,04 euro di elettricità)

Spesa mensile: 48,01 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 333 km

Quanto fa con un pieno: 1.190 km

* Senza contare la spesa per l'elettricità

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo





La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.