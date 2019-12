Auto elettriche, questa sconosciute. Chi non ha mai provato un modello a batteria o chi non lo guida tutti i giorni fatica a scrollarsi di dosso i miti, le “fake news” e le leggende che la circondano. Per fare chiarezza e sapere tutto sulle auto elettriche c’è InsideEVs Italia, ma c’è ancora chi crede che le “EV” siano tutte uguali. A sfatare questa credenza, soprattutto per quel che riguarda l'efficienza delle auto a batteria sul mercato, arriva la prova consumi reali della Kia e-Soul, il SUV crossover a zero emissioni che sarà venduto in Italia nel primo trimestre 2020.

La nuova sudcoreana con motore elettrico da 204 CV e batteria da 64 kWh ha percorso il tragitto standard di 360 km tra Roma e Forlì consumando in media 15,9 kWh/100 km (6,29 km/kWh) con una spesa davvero contenuta: 13,17 euro. La cifra è calcolata sulla base del prezzo dell’elettricità per l’utenza domestica di 0,2301 euro/kWh (fonte Eurostat), come quella utilizzata per ricaricare la batteria nel nostro garage alla wallbox BITTA di Repower. Ottimo risultato, eppure questa Kia e-Soul non ha raggiunto le vette di efficienza un’altra elettrica coreana.

Efficienza bene, ma non benissimo

Parliamo della cugina Hyundai Kona Electric che condivide con la e-Soul la piattaforma, il motore elettrico (136 o 204 CV) e la batteria litio-polimeri, anche lei disponibile in due diversi “tagli” da 39,2 kWh and 64 kWh. Nella classifica consumi delle elettriche i 15,9 kWh/100 km della e-Soul si posizionano bene, ma non riescono ad avvicinarla allo strepitoso dato della Kona che quasi un anno fa ha ottenuto 12,0 kWh/100 km (8,3 km/kWh).

E' anche vero che la prova di questa nuovissima Kia e-soul è stata fatta con una temperatura invernale, un po' di pioggia e l'utilizzo del riscaldamento che, come il climatizzatore, peggiora l'efficienza della vettura. La Kia e-Soul si trova in graduatoria dietro la Nissan Leaf 40 kWh (13,1 kWh/100 km - 7,6 km/kWh) e subito davanti a Tesla Model S 100D (16,4 kWh/100 km - 6,10 km/kWh) e Mercedes EQC 400 4MATIC (16,6 kWh/100 km - 6,0 km/kWh). Con questo consumo registrato la Kia e-Soul è in grado di percorrere fino a 403 km (calcolati) con un pieno di batteria, niente male per il tipo di auto spaziosa e pratica che comunque pesa quasi 1,7 tonnellate.

Arriva nel 2020

Come detto la prova consumi della Kia e-Soul è in anteprima assoluta perché non è ancora in vendita in Italia, ma lo sarà a breve, entro il primo trimestre 2020. Non c’è un listino prezzi ufficiale, ma i prezzi dovrebbero partire dai 39.600 euro della versione con batteria da 39,2 kWh. La vettura in prova è invece una 64 kWh in allestimento full optional con interni in pelle, vernice metallizzata bicolore, sedili anteriori a regolazione elettrica, head-up display, sedili riscaldati e numerosi e utili ausili alla guida che funzionano sempre bene.

Il prezzo finale, puramente indicativo, dovrebbe sfiorare i 45.000 euro e permettere al cliente di mettersi in garage una vettura davvero comoda e silenziosa, tanto potente al punto da “sgommare” ogni volta che si esagera con l’acceleratore e capace di far viaggiare in totale relax quattro persone più bagagli.

L'autonomia non preoccupa

Interessante è anche osservare i consumi della Kia e-Soul e le relative percorrenze teoriche con un pieno di batteria negli altri scenari di utilizzo. Nel denso traffico di Roma la media si fissa attorno ai 20,5 kWh/100 km (4,8 km/kWh) e l’autonomia non supera i 311 km; l’altra condizione limite è la guida in autostrada dove la e-Soul non può fare meglio di 26,0 kWh/100 km (3,8 km/kWh) e ha un raggio d’azione di 245 km. Nell’utilizzo misto urbano-extraurbano la situazione migliora decisamente e il consumo scende a 17,6 kWh/100 km (5,6 km/kWh) permettendo di toccare un’autonomia di circa 360 km.

La prova dell’economy run riporta una buona media di 12 kWh/100 km (8,3 km/kWh) e un’autonomia teorica di oltre 530 km. Nel test del massimo consumo in salita con guida sportiva la e-Soul va un po’ fuori scala segnando nel breve e veloce percorso i 75 kWh/100 km (1,3 km/kWh) e una percorrenza massima calcolata di 85 km. Alla fine della prova di oltre 900 km il computer di bordo indica una media totale di 18,5 kWh/100 km (5,4 km/kWh).

La nostra wallbox Repower

Un cenno infine alla wallbox BITTA di Repower utilizzata per ricaricare l’auto all’inizio della prova. La potenza nominale della nostra BITTA, modello vento, è pari a 7,4 kW monofase 230V 32A, depotenziata nel nostro caso a 3,7kW: si tratta della entry level della gamma per auto elettriche. Alternativamente si può optare per il modello di BITTA burrasca, una wallbox trifase da 22kW di potenza, 400V e 32A.

Per far partire la ricarica si può scegliere di utilizzare la card abilitata, il pulsante o l’app, mentre l’installazione può essere anche a terra su palo, pure in versione bifacciale per la ricarica simultanea di due veicoli.

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC) Emissioni CO2

(WLTP) Kia e-Soul 64 kWh Elettrico 29 kW - - -

Dati

Vettura: Kia e-Soul 64 kWh

Listino base: 39.600 euro (39,2 kWh)

Data prova: 06/12/2019

Meteo: Sereno e pioggia, 16°

Prezzo carburante: 0,2301 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 943

Km totali all'inizio del test: 4.208

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 78 km/h

Pneumatici: Nexen N Fera SU1 - 215/55 R17 94V (Etichetta UE: E, A, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 15,90 kWh/100 km (6,29 km/kWh)

Computer di bordo: 15,9 kWh/100 km

Alla spina: - kWh/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 13,17 euro

Spesa mensile: 29,27 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 547 km

Quanto fa con un pieno: 403 km

