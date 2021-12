Una delle auto elettriche più attese degli ultimi anni è certamente la Tesla Model Y, versione rialzata della popolarissima Model 3 che vanta forme e dimensioni da SUV compatto tendente al medio, lunga 4,75 metri e alta 1,62 metri. Per scoprire quanto è efficiente i nuovo SUV elettrico, l'abbiamo testat0 nella nostra prova consumi reali.

Il risultato è una media di consumo di 15,80 kWh/100 km sul tragitto standard di 360 km da Roma a Forlì, equivalente a una percorrenza di (6,33 km/kWh) e a una spesa di 12,85 euro con la ricarica domestica che diventano 21,05 euro se si ricarica esclusivamente ai Tesla Supercharger. Con questo consumo l'autonomia teorica è di 443 km con un "pieno" di batteria.

Tra i SUV elettrici la Model Y brilla per efficienza

Questa prestazione della Tesla Model Y Long Range AWD è davvero apprezzabile a livello di efficienza, dato anche che la prova è stata fatta a temperature ambientali piuttosto rigide (tra i 12 e i 4 gradi centigradi), condizione non troppo favorevole per qualsiasi auto elettrica. Questo non impedisce alla Model Y di occupare un'ottima posizione centrale nella classifica consumi reali dedicata alle auto a batteria, davanti a Kia e-Soul (15,9 kWh/100 km - 6,2 km/kWh), Mercedes EQC 400 4MATIC (16,6 kWh/100 km - 6,0 km/kWh), Ford Mustang Mach-E Extended Range (17,0 kWh/100 km - 5,88 km/kWh) e Lexus UX 300e (18,7 kWh/100 km - 5,3 km/kWh).

Meno della Model Y ha consumato in passato la Tesla Model 3 Standard Range Plus (14,7 kWh/100 km - 6,8 km/kWh) e, tra i SUV elettrici, la più compatta Hyundai Kona Electric (12,0 kWh/100 km - 8,3 km/kWh).

Silenziosa, potente e con tanto freno motore

L'auto in prova è la Tesla Model Y Long Range AWD con due motori elettrici, trazione integrale, circa 441 CV di potenza e una batteria con capacità netta utilizzabile attorno ai 70 kWh che con l'aggiunta di Autopilot avanzato e gli eleganti interni bicolore bianco-nero ha un prezzo di listino di 66.970 euro. Con questa spesa si ottiene un bel SUV elettrico con potenza e motricità sempre elevate, un abitacolo luminoso, tanta visibilità verso l'esterno (tranne che attraverso il lunotto) e le tipiche soluzioni minimaliste e moderne per gli interni che i proprietari di Tesla conoscono bene.

La silenziosità di marcia è davvero di alto livello e gli ausili alla guida sono tutti ben fatti, anche se a volte un po' invasivi se ci si affida all'Autopilot e le sospensioni risultano soddisfacenti anche se non troppo morbide o sportive. La frenata rigenerativa è potente (e non regolabile) e un po' in stile "one pedal" rende possibile la guida col solo pedale dell'acceleratore, riservando i freni a pochi casi. Ottimo lo spazio di carico del bagagliaio lungo e regolare che dispone di un doppio fondo e si somma al bagagliaio anteriore.

Consuma poco e supera sempre i 350 km di autonomia

Nelle altre prove di consumo durante le più comuni condizioni di utilizzo la Tesla Model Y ha dimostrato un'ottima costanza di consumi che si mantengono contenuti, anche in autostrada o nel traffico delle metropoli. Solo approfittando dell'abbondante potenza disponibile le medie salgono un po'. L'autonomia resta quasi sempre sopra i 350 km, con punte vicine ai 500 km se si adotta uno stile di guida particolarmente attento ai consumi. La ricarica ai Supercharger Tesla è rapida e sicura, così come quella nelle altre colonnine ad alta potenza tipo Ionity.

I consumi e le autonomie nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 20,0 kWh/100 km (5,0 km/kWh)

350 km di autonomia

350 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 18,4 kWh/100 km (5,4 km/kWh)

378 km di autonomia

378 km di autonomia Autostrada: 22,0 kWh/100 km (4,5 km/kWh)

315 km di autonomia

315 km di autonomia Economy run: 12,9 kWh/100 km (7,7 km/kWh)

539 km di autonomia

539 km di autonomia Massimo consumo: 89,5 kWh/100 km (1,0 km/kWh)

77 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Consumo Massa a vuoto Rapporto potenza/tara Tesla Model Y Long Range Elettrico 153 kW 16,9 kWh/100 km 1.989 kg 74,128 kW/T

Dati

Vettura: Tesla Model Y Long Range

Listino base: 61.970 euro

Data prova: 3/12/2021

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 12°/ Sereno, 4°

Prezzo carburante: 0,2259 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 1.133

Km totali all'inizio del test: 2.405

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 75 km/h

Pneumatici: Hankook Ventus S1 Evo3 EV - 255/45 R19 104W XL TO (Etichetta UE: A, B, 72 dB)

Consumi

Media "reale": 15,80 kWh/100 km (6,33 km/kWh)

Computer di bordo: 20,5 kWh/100 km

Alla spina: - kWh/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 12,85 euro con la ricarica domestica (21,05 euro ai Tesla Supercharger)

Spesa mensile: 28,55 euro con la ricarica domestica (46,77 euro ai Tesla Supercharger) <800 km al mese>

Quanto fa con 20 euro: 560 km con la ricarica domestica (342 km ai Tesla Supercharger)

Quanto fa con un pieno: 443 km



