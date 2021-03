Unire il lusso, la comodità e la qualità delle auto marchiate Lexus con il silenzio, le emissioni zero e la potente accelerazione dell'auto elettrica è una cosa tutta nuova che parte dalla Lexus UX 300e, prima elettrica del gruppo Toyota.

Una simile novità non poteva sfuggire alla prova consumi reali, un test nel quale il SUV compatto giapponese a batteria ha ottenuto una media di 18,70 kWh/100 km (5,35 km/kWh), con una spesa di 14,99 euro per l'elettricità utilizzata. La Lexus UX 300e, per quanto appagante per molti aspetti e davvero ben fatta, non è riuscita a coprire tutti i 360 km del percorso di prova con un pieno di batteria, fermandosi a quota 276 km.

Non scala la classifica dell'efficienza

Il consumo medio registrato dalla Lexus UX 300e non risulta particolarmente basso, soprattutto se paragonato a quello di altri SUV e crossover elettrici, tanto da posizionare la nuova nipponica nella parte bassa della classifica consumi.

Più di lei hanno consumato infatti solo la Jaguar I-Pace (18,8 kWh/100 km - 5,3 km/kWh) e l'Audi e-tron 55 quattro (19,0 kWh/100 km - 5,2 km/kWh), entrambi SUV più grandi e potenti. Meglio della Lexus hanno fatto invece Mercedes EQC 400 4MATIC (16,6 kWh/100 km - 6,0 km/kWh), Kia e-Soul (15,9 kWh/100 km - 6,2 km/kWh) e la regina del segmento Hyundai Kona Electric (12,0 kWh/100 km - 8,3 km/kWh).

Curiosa è la scelta di dotare la Lexus UX elettrica di una presa di ricarica veloce in corrente continua del tipo CHAdeMO (oltre alla Tipo 2 in corrente alternata) che ha una potenza massima di 50 kW, ma che nella prova è rimasta quasi sempre tra i 35 e 40 kW, con brevi picchi fino a 46 kW. Purtroppo il tratto da Orte a Cesena (267 km) è privo di colonnine di ricarica pubblica con presa di questo tipo e ciò ha imposto alcune soste per il "rabbocco" della batteria.

"Morbida" e comoda come poche

La Lexus UX 300e della prova è quella più ricca e lussuosa, la versione Luxury che offre di serie sedili in pelle (anteriori a regolazione elettrica), head-up display, impianto audio Mark Levinson a 13 altoparlanti e tutti gli ausili alla guida. Il prezzo è di 61.000 euro (salvo promozioni) e va scontato fino ad un massimo di 10.000 euro con gli incentivi rottamazione.

Questa UX 300e si è dimostrata davvero molto silenziosa, confortevole e rifinita davvero in modo impeccabile sia fuori che dentro e con una guida tranquilla e fluida risulta molto rilassante ed appagante. Anche l'assetto è ben studiato per offrire sicurezza e un'eccezionale morbidezza di viaggio in ogni situazione.

Qualche debolezza emerge, invece, se si vogliono sfruttare in maniera sportiva tutti i 204 CV scaricati sulle ruote anteriori: l'intervento frequente dei sistemi elettronici di anti pattinamento e anti sbandamento rendono poco naturale e intuitiva la guida veloce. Qui trovate la nostra video prova completa.

Un'autonomia media di 250 km

Anche nelle altre condizioni di guida più comuni la Lexus UX 300e si è dimostrata quasi sempre in grado di percorrere circa 250 km con un pieno di batteria, con un'autonomia ridotta solo nell'utilizzo autostradale e, in parte, in quello cittadino. Solo i più attenti nell'utilizzo del pedale dell'acceleratore possono superare i 300 km di range.

La batteria con una capacità nominale di 54,3 kWh (circa 50 kWh utilizzabili) permette di godere di un utilizzo quotidiano senza ansia da autonomia, mentre per i viaggi più lunghi in autostrada occorre organizzare bene le soste di ricarica.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 24,0 kWh/100 km (4,1 km/kWh)

205 km di autonomia

205 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 20,0 kWh/100 km (5,0 km/kWh)

250 km di autonomia

250 km di autonomia Autostrada: 29,0 kWh/100 km (3,3 km/kWh)

165 km di autonomia

165 km di autonomia Economy run: 14,2 kWh/100 km (7,0 km/kWh)

350 km di autonomia

350 km di autonomia Massimo consumo: 76,0 kWh/100 km (1,3 km/kWh)

65 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Consumo Autonomia Massa a vuoto Lexus UX 300e Luxury Elettrico 57 kW N.D. N.D. 1.785 kg

Dati

Vettura: Lexus UX 300e Luxury

Listino base: 61.000 euro

Data prova: 19/03/2021

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 14°/ Sereno, 7°

Prezzo carburante: 0,2226 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 948

Km totali all'inizio del test: 1.040

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 78 km/h

Pneumatici: Yokohama BluEarth *Winter V905 - 225/50 R18 95V M+S (Etichetta UE: C, C, 72 dB)

Consumi

Media "reale": 18,70 kWh/100 km (5,35 km/kWh)

Computer di bordo: 18,70 kWh/100 km

Alla spina: - kWh/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 14,99 euro

Spesa mensile: 33,30 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 480 km

Quanto fa con un pieno: 267 km





