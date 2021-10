La Ford Mustang Mach-E è la prima auto elettrica della Casa americana a sbarcare in Europa ed è anche la prima Mustang ad abbandonare la storica impostazione da coupé sportiva per abbracciare la nuova filosofia dei SUV coupé a zero emissioni, sempre di impostazione sportiveggiante.

La trazione posteriore, la batteria da 88 kWh utilizzabili (98,8 kWh totali) e il motore elettrico da 294 CV hanno permesso alla Ford Mustang Mach-E Extended Range di coprire il tragitto standard di 360 km della prova consumi reali con un consumo medio di 17,00 kWh/100 km (5,88 km/kWh). La spesa per la ricarica elettrica necessaria al viaggio (fatta da un'utenza domestica) e di appena 13,18 euro.

Efficienza da sportiva

Questa Mustang Mach-E non punta alla parte più alta della classifica consumi reali, restando dietro a SUV elettrici d'impostazione simile come BMW iX3 (13,8 kWh/100 km - 7,2 km/kWh) e Mercedes EQC 400 4MATIC (16,6 kWh/100 km - 6,0 km/kWh).

Più del SUV elettrico americano hanno invece consumato la Jaguar I-Pace EV400 (18,8 kWh/100 km - 5,3 km/kWh) e l'Audi e-tron 55 quattro (19,0 kWh/100 - 5,2 km/kWh), sempre restando nell'ambito dei SUV elettrici medio/grandi.

Spaziosa, sportiva, tecnologica... e un po' rigida

La Mach-E provata è in allestimento a due ruote motrici (posteriori) ed Extended Range, ovvero quella da 294 CV di potenza (100 kW sul libretto) che ha anche la batteria più grande in gamma: 98,8 kWh nominali e 88 kWh effettivamente utilizzabili.

L'aggiunta del Tech Pack+ comprensivo di tetto panoramico fisso, sedili a regolazione elettrica, impianto audio B&O, cruise control adattivo, telecamera a 360° e portellone elettrico apribile senza mani porta il prezzo di listino a poco più di 59.000 euro.

La guida della Mustang Mach-E RWD risulta comoda e fluida, soprattutto escludendo la funzione "one pedal" dell'acceleratore, con una potenza sempre sufficiente a spostare in agilità e brio le oltre due tonnellate del SUV. La guida più sportiva mostra la natura di trazione posteriore della Mach-E e l'assetto risulta tendenzialmente un po' rigido.

L'abitabilità a bordo è buona, il bagagliaio è molto capiente e le finiture interne offrono un'ottima sensazione di qualità, ma con uno stile volutamente "minimalista" che parte dal quadro strumenti ridotto. In compenso lo schermo centrale per l'infotainment impressiona per i 15,5 pollici del suo schermo verticale in plancia.

La batteria grande aiuta

Nell'utilizzo quotidiano questa Ford Mustang Mach-E mostra una notevole costanza di risultati per quel che riguarda i consumi, non proprio da prima della classe, ma neppure preoccupanti. Ciò significa che, anche pestando un po' di più sul pedale dell'acceleratore, non ci sono grandi impennate nella richiesta di elettricità, tranne forse nei percorsi autostradali.

La batteria da 88 kWh effettivamente utilizzabili consente di avere una buona autonomia, quasi sempre superiore ai 400 km e vicina ai 500 km con un utilizzo più accorto dell'acceleratore nei percorsi extraurbani.

I consumi e le autonomie nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 19,0 kWh/100 km (5,2 km/kWh)

457 km di autonomia

457 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 17,0 kWh/100 km (5,8 km/kWh)

510 km di autonomia

510 km di autonomia Autostrada: 24,0 kWh/100 km (4,1 km/kWh)

360 km di autonomia

360 km di autonomia Economy run: 15,0 kWh/100 km (6,6 km/kWh)

580 km di autonomia

580 km di autonomia Massimo consumo: 46,0 kWh/100 km (2,1 km/kWh)

184 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Consumo Autonomia Massa a vuoto Ford Mustang Mach-E Extended Range Elettrico 100 kW N.D. N.D. 2.085 kg

Dati

Vettura: Ford Mustang Mach-E Extended Range

Listino base: 56.750 euro

Data prova: 15/10/2021

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 19°/ Sereno, 11°

Prezzo carburante: 0,2153 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 1.022

Km totali all'inizio del test: 1.698

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 76 km/h

Pneumatici: Continental PremiumContact 6 - 225/60 R18 104V XL (Etichetta UE: B, A, 72 dB)

Consumi

Media "reale": 17,00 kWh/100 km (5,88 km/kWh)

Computer di bordo: 17,00 kWh/100 km

Alla spina: - kWh/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 13,18 euro

Spesa mensile: 29,28 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 546 km

Quanto fa con un pieno: 518 km



